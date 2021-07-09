660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
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660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı

660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Spor

EDİRNE'de, bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni Er Meydanı'nda yapıldı.

EDİRNE'de, bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni Er Meydanı'nda yapıldı.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki törene, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar Güreşleri Ağası Seyfettin Selim ile güreş severler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından geçen yılın başpehlivanı Ali Gürbüz, Türk bayrağını göndere çekti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, güreşin Türk milletinin karakteristik yapısını yansıttığını söyledi. Kırkpınar'ın köklü bir geçmişi olduğunu belirten Canalp, "Kırkpınar'ı Kırkpınar yapan ise en köklü geçmişimiz olmasıdır. Aslında burada bugün 6 asırlık geleneği yaşatmak ve geleceğe taşımak için buradayız. Derseniz ki yağlı güreşi asırlardır neden yaşatıyoruz? Çünkü Türk milletinin karakterini en iyi yansıtan spordur, mertliktir, güçtür, kabiliyettir. Bu nedenle asırlardır aziz milletimiz bu sporu yaşatmaktadır. Kırkpınar'a Edirne olarak ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Atalarımızdan aldığımız mirası, geleneği en iyi şekilde geleceğe taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.Belediye Başkanı Recep Gürkan ise "Mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. Türk'ün ata sporu olan yağlı güreşimizi onurla, şanla, şerefle temsil etmenin heyecanını yaşıyoruz. Türk'ün ata sporu 660'ıncı güreşlerin Edirne'ye, milletimize, ülkeye ve pehlivanlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim de Kırkpınar'a yakışan güreş mücadeleleri olmasını diledi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise güreşlere 1.5 yıl ara verilmesinden sonra büyük özlemin giderildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Er Meydanı'nda pehlivanlar, hakemler, cazgırlar, davul-zurna ekibinin yer aldığı kortej Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde Er Meydanı'nı dolaştı. Davul-zurna ekibinin protokol tribünü önündeki kısa şovu ilgiyle izlendi ve beğeni topladı. 

- Edirne
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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