66 yıllık terzi, çalışma azmiyle örnek oluyor
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66 yıllık terzi, çalışma azmiyle örnek oluyor

23.01.2021 08:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 08:12
66 yıllık terzi, çalışma azmiyle örnek oluyor

SİNOP'ta kentin de en eski ve tecrübeli terzisi unvanını elinde bulunduran 66 yıllık terzi Salih Çetin (79), çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

SİNOP'ta kentin de en eski ve tecrübeli terzisi unvanını elinde bulunduran 66 yıllık terzi Salih Çetin (79), çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

Kent merkezindeki Belediye Hali'nde terzi dükkanı bulunan Salih Çetin, 66 yıldır terzilik yapıyor. Sinop'un en eski ve deneyimli terzisi unvanını elinde bulunduran Çetin, her sabah dükkanı açıyor, dikiş makinesinin başına geçiyor. Kumaşları titizlikle kesen, sökük veya yırtıkları makinede diken Çetin, işini de severek yapıyor. Çetin, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

'ÖMRÜMÜN YETTİĞİ KADAR MESLEĞİ SÜRDÜRECEĞİM'

4 yıl çırak olarak çalıştığını anlatan Salih Çetin, "Sonra kendi dükkanımı açtım ama yürütemedim. Çünkü ustamız o zamanlar hep köy işleri yapardı. Amir, memur elbiseleri dikemezdi. Dükkan açtıktan sonra adam gibi terzicilik yapamadım. Daha sonra kendimi biraz yetiştirdim. Sonra işlerimiz iyiye gitmeye başladı. Hatta kalfam bile vardı. Daha sonra esnaf odasının ve odalar birliğinin yönetimine alındım. O zamanlar çok sıkıntılı günlerim oldu. Hem dükkan kiraydı hem de kalfanın maaşı vardı. Çoluk çocuk okutması derken çok sıkıntılı zamanlar geçirdik. Allah'a şükür birinin tesiri altında kalmadan işimizi yapıp yürüttük. İşimden de çok memnunum, yaptığım işten zevk alıyorum ve mutluyum. Müşteriler de benim işimi beğeniyor. Ömrümün yettiği kadarıyla bu işi yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.


66 yıllık terzi, çalışma azmiyle örnek oluyor
66 yıllık terzi, çalışma azmiyle örnek oluyor
66 yıllık terzi, çalışma azmiyle örnek oluyor
66 yıllık terzi, çalışma azmiyle örnek oluyor
66 yıllık terzi, çalışma azmiyle örnek oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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