'66 yıl' kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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'66 yıl' kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

08.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:00
'66 yıl' kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

İSTANBUL'da 2004 yılında gerçekleştirdiği hırsızlık ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş 66 yıl hapis cezası bulunan Necmettin Çelik yakalandı.

İSTANBUL'da 2004 yılında gerçekleştirdiği hırsızlık ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş 66 yıl hapis cezası bulunan Necmettin Çelik yakalandı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yaptıkları operasyon sonucunda Başakşehir'de ikamet ettiği tespit edilen 55 yaşındaki Necmettin Çelik gözaltına aldı. Çelik'in, 2004 yılında İstanbul'da işlediği 'hırsızlık' 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kesinleşmiş 66 yıl 8 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Çelik'in 2 farklı hırsızlık suçundan 32 yıl, gasp suçundan 16 ve yağma suçundan 18 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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