66 yaşındaki İbrahim dededen görülmemiş spor Adana'da 66 yaşındaki emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, 21 yıldan bu yana bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılarak marş söyleyip spor yapıyor.

Adana'da 66 yaşındaki emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, 21 yıldan bu yana bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılarak marş söyleyip spor yapıyor. Kendisini 16 yaşında hissettiğini söyleyen Cebeci, "Bu spor Metehan'ın askerlerine yaptırdığı bir spor. Bu sporu yapana hiçbir şey olmaz" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde oturan İbrahim Cebeci'nin hayatı geçirdiği trafik kazası sonrası bacağına platin takılması ile değişti. Cebeci, kaza sonrası gördüğü rüya ile sağlığına kavuşmak için ağaca ters asılıp tek bacağı ile tutunarak spor yapmaya başladı. Cebeci, bunu kendisine bir tutku haline getirerek evinin önündeki sulama kanalı kenarındaki ağaçları kullanıp spor yapmaya devam etti. Cebeci, spor yaparken de marşlar okuyarak kendini motive ediyor. Cebeci'yi gören vatandaşlar ise onun bu ilginç sporunu cep telefonu kamerasıyla görüntülüyor. Cebeci, çocuklarına da ağaca ters asılıp spor yapmayı aşıladı.

66 yaşında olduğunu ancak kendisini 16 yaşında hissettiğini, spor sayesinde formunu koruduğunu anlatan Cebeci, "Bu spor Metehan'ın askerlerine yaptırdığı bir spor. Bu sporu yapana hiçbir şey olmaz. Ben ilerleyen yaşıma rağmen her gün bu sporu yapıyorum. Özel bir beslenme yöntemim yok. Allah ne verdiyse yiyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA