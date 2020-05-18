66 yaşındaki alkollü yaşlı adam bütün yasakları deldi, karakola pidesiz gitmedi
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66 yaşındaki alkollü yaşlı adam bütün yasakları deldi, karakola pidesiz gitmedi

66 yaşındaki alkollü yaşlı adam bütün yasakları deldi, karakola pidesiz gitmedi 65 yaş üstü şahıs araçtan havaya ateş edip polisi alarma geçirdi, 413 promil alkollü çıktı 413 promil alkollü çıktı, gazetecelerden başka malzeme bulmalarını istedi Ayakta durmakta zorlanırken karakola kendi...

66 yaşındaki alkollü yaşlı adam bütün yasakları deldi, karakola pidesiz gitmedi
18.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:18

66 yaşındaki alkollü yaşlı adam bütün yasakları deldi, karakola pidesiz gitmedi

65 yaş üstü şahıs araçtan havaya ateş edip polisi alarma geçirdi, 413 promil alkollü çıktı

413 promil alkollü çıktı, gazetecelerden başka malzeme bulmalarını istedi

Ayakta durmakta zorlanırken karakola kendi aracıyla gitmek istedi

ANTALYA - Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek aracıyla dışarı çıkan ve havaya ateş açan 66 yaşındaki Eyüp Dumangöz 413 promil alkollü çıktı. Dumangöz, araçta tek değerli eşyasının pidesi olduğunu belirtirken, karakola elinde pide poşetiyle gitti.

Olay dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma izninin sona erdiği saat 18: 00 den hemen sonra Sorgun Bulvarı Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde 31 AK 971 plakalı araçtan 5-6 el havaya ateş edildiği ihbarı güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ve boş kovanları bulan Şelale Polis Karakolu ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri ateş açan şansın bulunması için çalışma başlattı.

Olaydan kısa bir süre sonra havaya ateş açıldığı bildirilen 31 AK 971 plakalı araç trafik ekiplerince Sorgun bulvarında park halinde bulundu. Aracın bulunduğu yere gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri park halindeki araçta oturmakta olan şahsı araçtan indirirken, adının Eyüp Dumangöz olduğunu belirten şahıs havaya ateş ettiği kurusıkı silahı polislere teslim etti.

Pidesini bırakmadı

Araçtan güçlükle inen Eyüp Dumangöz'ün yapılan alkol kontrolünde 413 promil alkollü olduğu gözlendi. Ayakta durmakta güçlük çeken Dumangöz'ün 66 yaşında olduğu ve sokağa çıkma yasağını da ihlal ettiği belirlendi. Dumangöz, polislerden tabancasını geri isterken, aracına binip gidebileceğini, polis karakoluna araçla gelebileceğini söyledi. Görüntü alan basın mensuplarına sık sık neden çektiğini soran Dumangöz, kendilerine başka malzeme bulmalarını söyledi. Dumangöz, araçta tek değerli eşyasının pidesi olduğunu belirtirken, karakola elinde pide poşetiyle gitti.

Ceza yağdı

Sürücü belgesine 6 aylığına el konulan, kullandığı otomobil 6 ay trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilen Dumangöz, alkollü araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçlarından 1516 TL para cezasına çarptırıldı. Ekipler tarafından karakola götürülen Dumangöz'e meskun mahalde tabanca ile havaya ateş açarak genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan yasal işlem yapılırken sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3.150 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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