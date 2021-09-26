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BALIKESİR - 66 yaşında pistlerin tozunu attırıyor

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki İzzet Sezgin, 16 yıldır motokros yarışlarında pistin tozunu attırıyor.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki İzzet Sezgin, 16 yıldır motokros yarışlarında pistin tozunu attırıyor.

Emekli olduktan sonra gönüllü olarak şoförlüğünü yaptığı Fethiye Orman Spor Kulübü motokrosçularına özenen Sezgin, spora 50 yaşında başladı.

Üç torun sahibi Sezgin, gönül verdiği motokros sporu için kent kent gezerek veteranlar kategorisinde yarışlara katılıyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesine gelen Sezgin, Fethiye Orman Spor Kulübü adına Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağına katılıyor.

Motokros macerasını AA muhabirine anlatan İzzet Sezgin, bu sporu severek yaptığını belirterek, "Küçüklüğümden beri motora binmeyi çok seviyorum. Bu sporu herkese tavsiye ederim." dedi.

Sezgin, başarılı bir sporcu olduğunu dile getirerek, antrenman turlarını 5'inci sırada bitirdiğini ifade etti.

Kendisi yaşındaki birisi için bunun başarı olduğunu vurgulayan Sezgin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fethiye'de parkurumuz var, hafta sonları antrenman yapıyoruz. Emekli oldum ama motosikletten hala emekli olamadım. İlk başladığımda bana 'Bu işi yapamazsın' dediler. Başladım, yaptım ve hala devam ediyorum. Bu sporun bana çok faydası oldu, beni dinç tutuyor. Parkurda 20 dakika yarışmak herkesin harcı değil. Motorda dinlenmek yok, biniyorsun ve gazı kesmek hiç yok."

"Caddelerde gazlamayın, parkurlara gidin"

Sezgin, gençler arasında motokros sporunu başarıyla yapanlar olduğunu belirtti.

Fethiyeli motokros sporcusu Baran Bulut Kocaman'ın uluslararası yarışlarda önemli dereceler kazandığını anlatan Sezgin, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin yükselmesini ve Avrupa'da da başarılı olmasını istiyorum. Yarışlarda derecelerim var ama genelde ikinci, üçüncü oldum. Yeri geliyor benden 26 yaş küçük birisiyle aynı parkurda yarışıyorum. Bu sporu severek yapıyorum, çok güzel bir duygu. Tüm gençlere bu sporu öneriyorum. Caddelerde gazlamayın, parkurlara gidin. Oralarda stresinizi atın. Üstümde korumam, kaskım her şeyim var. Bunu yapmak zorundasınız. Bu sporu gücümün yettiğince yapmayı düşünüyorum."

BALIKESİR - 66 yaşında pistlerin tozunu attırıyor

BALIKESİR - 66 yaşında pistlerin tozunu attırıyor

BALIKESİR - 66 yaşında pistlerin tozunu attırıyor

BALIKESİR - 66 yaşında pistlerin tozunu attırıyor

BALIKESİR - 66 yaşında pistlerin tozunu attırıyor

BALIKESİR - 66 yaşında pistlerin tozunu attırıyor

BALIKESİR - 66 yaşında pistlerin tozunu attırıyor

BALIKESİR - 66 yaşında pistlerin tozunu attırıyor

BALIKESİR - 66 yaşında pistlerin tozunu attırıyor
AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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