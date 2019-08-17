17.08.2019 17:35

Malatya'nın Darende ilçesinde, "66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali" kapsamında yemek, bal, kavun ve trap yarışmaları düzenlendi.

Darende Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında belediye sosyal tesislerinde yöresel yemekler ile ilçede üretilen ürünlerin yarışması yapıldı. Jüri üyeleri yarışmaya katılan 19 yemek, 12 kavun ve 14 bal çeşidini tadarak, puanladı.

Etkinlikte konuşan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, festival kapsamında yapılan yarışmalara katılan ev hanımlarına ve üreticilere teşekkür etti.

Bölgenin önemli yöresel lezzetlere sahip olduğunu anlatan Özkan, "Zengin mutfak kültürümüzün yanı sıra bereketli topraklarıyla ilçemizde çok kaliteli kekik balı ile aromasıyla nam salmış kavun yetiştiriyoruz. Bu değerlerimize hem sahip çıkıyoruz hem de üreticilerimizi burada onore ediyoruz. Çok keyifli etkinliklere imza attık. İnşallah bu yarışmalarımızı gelecek yıl daha geniş ve daha büyük organizasyonlarla yapacağız."diye konuştu.

Yemek, bal ve kavun yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Enver Zengince ve Özkan tarafından verildi.

Ödül törenin ardından trap yarışmasının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA