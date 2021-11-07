66 dairelik blokta yangın çıkaran kapıcı adliyeye sevk edildi - Haberler
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66 dairelik blokta yangın çıkaran kapıcı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
66 dairelik blokta yangın çıkaran kapıcı adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de iş akdinin feshedilmesinin ardından bir site içerisindeki kapıcısı olarak çalıştığı bloğun çatı katında yangın çıkaran şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de iş akdinin feshedilmesinin ardından bir site içerisindeki kapıcısı olarak çalıştığı bloğun çatı katında yangın çıkaran şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan sitenin 11 katlı bir bloğunun çatı katında, dün gece saatlerinde yangın çıktı. Kapıcı Yunus Emre A.'nın ikamet ettiği dairede çıktığı tespit edilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bina yangından hasar gördü. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı blokta, yangının aynı gün iş akdi feshedilen kapıcı Yunus Emre A. tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı iddia edildi.

"İşten çıkardılar evsiz kaldım, kızıp yangın çıkardım"

Yunus Emre A., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekiplerince yangının çıktığı yerin birkaç sokak ötesinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli Yunus Emre A., bugün sabah saatlerinde kasten yangın çıkarma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olmak suçlarından savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde işsiz ve evsiz kaldığı için yangını çıkardığını ifade ettiği öğrenildi. Şüpheli Yunus Emre A. ifadesinde "İşten çıkardılar, evsiz de kaldım. Bende buna kızıp apartmanın çatısında yangın çıkardım" dedi. - ESKİŞEHİR

66 dairelik blokta yangın çıkaran kapıcı adliyeye sevk edildi

66 dairelik blokta yangın çıkaran kapıcı adliyeye sevk edildi

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