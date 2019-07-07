658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz'ün altın kemerini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı. ?

Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık final güreşinde Orhan Okulu'yu yenen Ali Gürbüz, şampiyonluğa ulaştı.

Başpehlivan Gürbüz, ikinci olan Orhan Okulu ve üçüncülüğü paylaşan Mehmet Yeşil Yeşil ile Hamza Köseoğlu, düzenlenen törenle kupalarını aldı. Ali Gürbüz'e altın kemeri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından takıldı.

Diğer boylarda dereceye girenlerin ödüllerini, Edirne Valisi Ekrem Canalp, TBMM Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, misafir milletvekilleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim takdim etti.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yılın başpehlivanı Orhan Okulu'nun cuma günü göndere çektiği Türk bayrağını, İstiklal Marşı eşliğinde Ali Gürbüz'ün gönderden indirmesiyle sona erdi.

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Dereceye girenler

??658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boylarında dereceye giren güreşçiler şöyle:

Minik-1: ??

1- Mehmet Arda Tanır/ Muğla

2- Caner Arslan/ Tekirdağ

3- Selahattin Can/ Balıkesir

3- Arda Kaan Karamıklı/ Antalya

Minik-2:

1- Güven Can Türkoğlu/Yalova

2- Necip Bülbül/Balıkesir

3- Sefa Yıldırım/Tokat

3- Mehmet Zafer Seçim/ Antalya

Teşvik-2:

1- Yusuf Kırat/ Amasya

2- Muhammet Güngörmüş/ Balıkesir

3- Melih Türker/ Balıkesir

3- Yusuf Can Akdaş/ Balıkesir

Tozkoparan:

1- Muhammet Biçen/ Antalya

2- Mustafa Şahin/ Rize

3- Ali Güleç/ Antalya

3- Emre Boz/ Antalya

Ayak:

1- Ramazan Yıldız Çilenker/ Antalya

2- Ozan Kıl/ Muğla

3- Nevzat Kurugan/ Samsun

3- Furkan Has/ İstanbul

Deste-1:

1- Ömer Yasir Gökkaya/ Antalya

2- Yıldıray Pala/ İstanbul

3- Eren Kalkan/ Antalya

3- Faruk Bafralı/ Sinop

Deste-2:

1- Emre Ayyıldız/ Edirne

2- Sefa Yılmaz/ Zonguldak

3- Kemal Yılmazlar/ Antalya

3- Erkan Taş/ İstanbul

Deste-3:

1- Serdar Yıldırım/ Sakarya

2- Efe Kölebaş/ Ordu

3- Emirhan Topal/ Ankara

3- Abdülhamit Ak/ İstanbul

Küçük Orta Küçük:

1- Osman Kan/Antalya

2- Mustafa Kemal Kıyı/ İstanbul

3- Orçun Kumaş/ Bursa

3- Alihan Kocabıyık/ Antalya

Küçük Orta Büyük:

1- Mert Altın/ Kocaeli

2- Alpaslan Güçlü/ Muğla

3- Yusuf Kaflı/ Edirne

3- Yusuf Yıldırım/ Antalya

Büyük Orta:

1- Ali İhsan Batmaz/ Antalya

2- Okan Yavaş/ Bursa

3- Yaşar Şan/ Antalya

3- Serhat Elvan/ Ordu

Başaltı:

1- Özkan Yılmaz/ Ankara

2- Yalçın Üncül/ Bursa

3- Menderes Saltık/ Manisa

3- Yıldıray Akın/ Kocaeli

Baş:

1- Ali Gürbüz/ Antalya

2- Orhan Okulu/ Antalya

3- Hamza Köseoğlu/Erzurum

3- Mehmet Yeşil Yeşil/ Antalya

En iyi peşrev:

1- Gürsel Umut/ Edirne

2- Talat Atahan Özcan/ Edirne

3- Serkan Makas/ Edirne

Kaynak: AA