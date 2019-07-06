658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci gün güreşleri başladı

Edirne'de, olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar'da pehlivanlar, ikinci gün güreşleri için Sarayiçi Er Meydanı'na çıktı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, cazgırın anonsu ile organizasyonun ikinci gün güreşleri başladı.

Öğle saatlerinde tüm güreşseverlerin beklediği başpehlivanlar kura çekmek için çayıra çıkacak ve eşleşmelerinin ardından güreşe tutuşacaklar.

Başpehlivanlar 3. tur müsabakalarını bugün tamamlayacak yarın ise final güreşi ile Türkiye'nin başpehlivanı belli olacak.

Kaynak: AA