657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 656. Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, Türk bayrağını göndere çekti.

Edirne Valisi Günay Özdemir, törende yaptığı konuşmada, medeniyetler şehri Edirne'nin fethiyle başlayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, Avrupa'da arenalarda gladyatörlerin vahşice birbirlerini öldürdüğü dönemde erliğin, insan sevgisinin, kardeşliğin ve dostluğun oluşmasına katkı sağlayan önemli bir ata sporu olduğunu belirtti.

Kırkpınar'ın kendine has gelenekleri ve ögeleri ile UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girerek bir dünya markası olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Er meydanı ve Türk güreşi, insan merkezli büyük bir medeniyetin oluşturduğu yaşam biçimidir. Kırkpınar, Türk güreşinin geleneksel olarak içinde barındırdığı ağalık, altın kemer, zembil, kispet, cazgır, davul-zurna, peşrev, yağlanma, pehlivan ve başpehlivanıyla bizim değerlerimizi ve kimliğimizi yansıtan, kendine has gelenekleriyle UNESCO'nun kültür mirası listesine girmiş marka değerimizdir. Günümüzde bu marka değerini koruyarak ve geliştirerek gelecek nesillere aktarma gayretindeyiz. Dünyanın en eski spor organizasyonlarından birisi olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri en önemli geleneklerimizdendir."

Kırkpınar'ın özünü bozmadan gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulayan Özdemir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Edirne'ye gelen yerli yabancı konuklara hoş geldiniz diyor, tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Gürkan: "Ağalık sadece para vermekle olmaz"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Kırkpınar'ın 657 yıldır düzenlendiğini belirtti.

Gürkan, pehlivanlar, davul-zurna ekibi, cazgırlar ve Kırkpınar ağasının, organizasyonun olmazsa olmaz 4 temel direği olduğunu vurguladı.

Bu yıl ağalık ihalesindeki şartnamede bazı değişiklikler yapıldığını belirten Gürkan, şunları söyledi:

"Kırkpınar ağalığı sadece para vermekle olmaz. Biz Kırkpınar ağasının mert, yiğit, adam gibi adam olmasını bekleriz. Bunu beceremeyenler zamanı geldiğinde dökülen yapraklar gibi dökülür gider. Ağalık burada en yüksek parayı vermek değil, her pehlivanın adını bilmektir, sevinenle sevinmek, üzülen ile üzülmektir, her şeyi ile adam gibi adam olmaktır. Seyfettin Selim gibi, Alper Yazoğlu gibi olmaktır. Bu nedenle şartnamede değişiklik yaptık. Dosya bedelini 5 bin liradan 25 bin liraya çıkardık. İhale tarihinden itibaren ihaleyi alan ağa 15 gün içinde paranın tamamını yatıracak. Eğer yatırmaz ise ihale iptal edilecek. Bir de ağalık ihalesi onaylanmadan paranın tamamı yatmadan ağalık unvanı kullanılamayacak"

Bu yıl Kırkpınar'ın yine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne denk geldiğini vurgulayan Gürkan, "O gün bu vatan için gözünü kırpmadan şehit olan tüm vatandaşlarımız için, demokrasi için, vatanın bölünmez bütünlüğü için, ezanların dinmemesi için, büyük ve şanlı bayrağımızın hep gönderde çekili kalması için canını feda eden bütün şehitlerimiz için pehlivanlarımız kol bağlayacak, 'Allah Allah' nidalarıyla çayıra çıkacaklar. Burası er meydanıdır. Buradaki davul-zurna oyun havası çalmaz cenk havası çalar." diye konuştu.

2 bin 228 güreşçi kayıt yaptırdı

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da bu yıl 2 bin 228 güreşçinin kayıt yaptırdığını, bu sayının yağlı güreş tarihinde rekor katılım olduğunu vurguladı.

Kırkpınar'da emeği geçen herkese teşekkür eden Aydın, çayıra çıkacak pehlivanlara başarılar diledi.

657. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise Kırkpınar'a katılan tüm pehlivanlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından pehlivanların yanı sıra Kırkpınar'da görevli hakem, cazgır, davul-zurna ekibinin bulunduğu kortej, Edirne Belediyesi bandosu eşliğinde tribünleri dolaştı.