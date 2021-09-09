657 Sayılı Kanun'un 4B Maddesi Uyarınca Görev Yapacak Sözleşmeli Personellerin Göreve Başlaması Yeni

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre evrak teslimini gerçekleştiren adayların göreve başlamak üzere "21. 09.