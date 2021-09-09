657 Sayılı Kanun'un 4B Maddesi Uyarınca Görev Yapacak Sözleşmeli Personellerin Göreve Başlaması Yeni
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657 Sayılı Kanun'un 4B Maddesi Uyarınca Görev Yapacak Sözleşmeli Personellerin Göreve Başlaması Yeni

657 Sayılı Kanun'un 4B Maddesi Uyarınca Görev Yapacak Sözleşmeli Personellerin Göreve Başlaması Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre evrak teslimini gerçekleştiren adayların göreve başlamak üzere "21. 09.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre evrak teslimini gerçekleştiren adayların göreve başlamak üzere "21. 09. 2021 Salı günü saat 10. 00'da Üniversitemiz Rektörlük Binası 8. Kat Personel Daire Başkanlığında" bulunmaları gerekmektedir.

Hastane Lisans-Hemşire- için tıklayınız.

NOT: Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup; göreve başlayacak adaylar için tekrardan adrese tebligat yapılmayacaktır.

Kaynak: Habermetre

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657 Sayılı Kanun'un 4B Maddesi Uyarınca Görev Yapacak Sözleşmeli Personellerin Göreve Başlaması Yeni - Haberler
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