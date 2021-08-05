657 SAYILI KANUN'UN 4-B MADDESİ UYARINCA GÖREV YAPACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN GÖREVE BAŞLAMASI Yeni

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre evrak teslimini gerçekleştiren adayların göreve başlamak üzere "19. 08.