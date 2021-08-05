657 SAYILI KANUN'UN 4-B MADDESİ UYARINCA GÖREV YAPACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN GÖREVE BAŞLAMASI Yeni
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre evrak teslimini gerçekleştiren adayların göreve başlamak üzere "19. 08.
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre evrak teslimini gerçekleştiren adayların göreve başlamak üzere "19. 08. 2021 Perşembe günü saat 10. 00'da Üniversitemiz Rektörlük Binası 8. Kat Personel Daire Başkanlığında" bulunmaları gerekmektedir.
Hastane Lisans-Hemşire- İçin Tıklayınız.
NOT: Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup; göreve başlayacak adaylar için tekrar adrese tebligat yapılmayacaktır.
Kaynak: Habermetre