657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Maddesi Uyarınca İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personel Yedek Aday Duyurusu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Maddesi Uyarınca İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personel Yedek Aday DuyurusuBaşvuru Şekli ve Süresi: A) 25/10/2021 tarihinde Resmi Gazetede ve Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan sözleşmeli personel (Destek personeli) 4/B alım ilanına müracaat eden ve yerleşmeye hak kazanan asıl adaylardan başvuruda bulunmayanların yerine aşağıda belirtilen Yedek adaylardan puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. Adayların 03/12/2021 tarihi mesai bitimine kadar Gümüşhane Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş kabul edilecektir. B) Adayların göreve başlatılmaları ancak tüm belgelerin teslimi ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinde yapılacaktır. C) Adayların başvuru dilekçesi ve istenen diğer belgeleri hazırlayarak son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir. D) Belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyenler haklarını kaybedecektir. E) Bu ilan tüm adaylara tebliğ mahiyetinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan İstenilen Belgeler: Başvuru Dilekçesi (www. gumushane. edu. tr adresinden temin edilecektir. )Mezuniyet belgesi. (e-devlet üzerinden alınan karekodlu öğrenim belgesi)2020 KPSS (B) Sonuç BelgesiSosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü (e-devlet kapısı üzerinden barkodlu belge şeklinde temin edilecektir. Sağlık Raporu (Temizlik görevinin devamlı yapılmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığının belirtilmesi )Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden karekodlu olarak temin edilecektir. )Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden karekodlu olarak temin edilecektir. )Mal Bildirim Beyan Formu (www. gumushane. edu. tr adresinden temin edilecektir. )4 adet vesikalık fotoğraf

