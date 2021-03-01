650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı

01.03.2021 20:00 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:04
650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde 170 haneli mahalle 23 kişide koronavirüs vakası görülmesinin ardınan karantinaya alındı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde 170 haneli mahalle 23 kişide koronavirüs vakası görülmesinin ardınan karantinaya alındı.

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte Sakarya'da mahalleler karantinaya alınmaya devam ediyor. 170 haneli 650 kişinin yaşadığı Kaynarca ilçesi Ziahmet Mahallesi'nde 23 kişide koronavirüse yakalanmasının ardından mahalle karantinaya alındı. Kaynarca Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.


650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı
650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı
650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı
650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Özlem Zengin Pervin Buldan Mustafa Destici
Magazin Alişan Eda Ece Zeki Müren Türkan Şoray
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 20:04:35. #1.14#
title