650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde 170 haneli mahalle 23 kişide koronavirüs vakası görülmesinin ardınan karantinaya alındı.

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte Sakarya'da mahalleler karantinaya alınmaya devam ediyor. 170 haneli 650 kişinin yaşadığı Kaynarca ilçesi Ziahmet Mahallesi'nde 23 kişide koronavirüse yakalanmasının ardından mahalle karantinaya alındı. Kaynarca Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER