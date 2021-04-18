Son dakika haberi | 650 bin TL değerindeki 200 adet çiniyi çalan şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | 650 bin TL değerindeki 200 adet çiniyi çalan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre - 650 bin TL değerindeki 200 adet çiniyi çalan şahıs yakalandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir atölyeden 650 bin TL değerindeki yaklaşık 200 adet el yapımı çiniyi çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

- 650 bin TL değerindeki 200 adet çiniyi çalan şahıs yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir atölyeden 650 bin TL değerindeki yaklaşık 200 adet el yapımı çiniyi çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 30 Mart tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir çini atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çini atölyesine giren bir şahıs tarafından 650 bin TL değerindeki yaklaşık 200 adet el yapımı çini çalındı. İhbar üzerine atölyeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, çinilerin M.K.A. isimli bir şahıs tarafından çalındığı teslim edildi.

Çinilerin bir kısmı ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla M.K.A. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan çinilerin bir kısmı ise ikinci el eşya satışı yapan bir iş yerinde ele geçirildi. M.K.A. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Son dakika haberi | 650 bin TL değerindeki 200 adet çiniyi çalan şahıs yakalandı
Son dakika haberi | 650 bin TL değerindeki 200 adet çiniyi çalan şahıs yakalandı
Son dakika haberi | 650 bin TL değerindeki 200 adet çiniyi çalan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Cem Yılmaz Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | 650 bin TL değerindeki 200 adet çiniyi çalan şahıs yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 20:32:35. #1.16#

title