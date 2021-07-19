650 bin nüfuslu Sivas'ta 500 bin doz aşı uygulandı
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650 bin nüfuslu Sivas'ta 500 bin doz aşı uygulandı

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Yerel

650 bin nüfuslu Sivas'ta 500 bin doz aşı uygulandı Sivas'ta Covid-19 aşısı uygulamasında 7 ay da 500 bin doza ulaşıldı Sivas'ta Covid-19 aşısı uygulamasında 7 ay da 500 bin doza ulaşıldı.

650 bin nüfuslu Sivas'ta 500 bin doz aşı uygulandı

Sivas'ta Covid-19 aşısı uygulamasında 7 ay da 500 bin doza ulaşıldı

SİVAS - Sivas'ta Covid-19 aşısı uygulamasında 7 ay da 500 bin doza ulaşıldı.

Sivas'ta 15 Ocak'ta il genelinde başlatılan aşı çalışmaları doğrultusunda 500 bin doz aşıya ulaşıldı. 500 bin doz aşının 294 bin 422'sini 1. Doz, 167 bin 233'ini ise 2. doz aşılar oluşturdu. Sivas'ta 500 bin doz ile aşılama oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı. Sivas Numune Hastanesi Aşı Uygulama Odasına gelerek aşılarını vurulan vatandaşlar, toplum sağlığı açısından aşının önemine dikkat çekerek, "Küresel salgından kurtulmanın tek yolu aşı. Herkesin bu süreçte duyarlı olması gerekiyor." diye konuştular.

Sivas Numune Hastanesi aşıdan sorumlu başhekim yardımcısı Ragıp Sarıismailoglu ise bilimsel veriler ışığında salgından kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu söyledi.

Her bireyin toplumsal duyarlılık örneği göstererek aşı olmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Sarıismailoğlu, "Yeniden normal hayata tam anlamıyla dönmek için aşı şart, bu noktada fedakar sağlık çalışmalarımızda gece 12'ye kadar çalıyor. İnşallah aşı hızımız daha da iyi seviyelere gelecek." dedi.

650 bin nüfuslu Sivas'ta 500 bin doz aşı uygulandı
650 bin nüfuslu Sivas'ta 500 bin doz aşı uygulandı
650 bin nüfuslu Sivas'ta 500 bin doz aşı uygulandı
650 bin nüfuslu Sivas'ta 500 bin doz aşı uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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