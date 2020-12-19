65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi

19.12.2020 10:06 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:10
65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi

Bursa'da ormanda kıl çadırda yaşayan yaşlı kadın ve oğlu, yılın 12 ayını keçileriyle birlikte ormanda geçiriyor.

Bursa'da ormanda kıl çadırda yaşayan yaşlı kadın ve oğlu, yılın 12 ayını keçileriyle birlikte ormanda geçiriyor.

Harmancık ilçesindeki ormanlarda çobanlık yapan Teslime, (65) ve oğlu Erdoğan Dolaşkan, yılın 12 ayını ormanlarda keçi çobanlığı yaparak geçiriyor. Ormanlara kurdukları çadırda 12 ay boyunca yaz kış yaşayan anne ve oğlunun hayatı orman geçiyor. Yemeklerini kıl çadırın içinde yaktıkları ateşte pişiriyorlar. Keçilerinden sağdıkları sütle tereyağı, peynir ve yoğurt yapan aile sağlıklı bir hayat sürüyor. Çoğu kişinin yaşamakta zorluk çekeceği çadırda yaşayan aileye bu durum büyük keyif veriyor. Aile ormanların içindeki çadırlarını 2 ayda bir değiştirip başka bir ormanlık araziye geçerek, keçilerine daha verimli bir alan sağlıyor. Ailenin baktığı hayvanlar 12 ay boyunca hiç yem yemeden tamamen doğal ortamda besleniyor. Doğal beslenen hayvanlar büyük rağbet görüyor.

Kendini bildi bileli ormanlarda çobanlık yaptığını ifade eden Teslime Dolaşkan, "Ormanlarda hayvan güdüyoruz. Ömrümüz ormanda hayvan güderek geçiyor. Ormana kurduğumuz çadırda kalıyoruz. Soğukta zor oluyor, ama alıştık. Evimiz bu çadır. Bunun içinde yemek yapıp burada yaşıyoruz. Bizim 150 hayvanımız var. Sabah erkenden kalkıp akşama kadar hayvanları ormanda güdüyoruz. Ben 65 yaşındayım, kendimi bildim bileli ormanda yaşıyorum" dedi.

Annesiyle ormanda keçi çobanlığı yapan Erdoğan Dolaşkan, "Biz yaz kış dağlarda yaşıyoruz. Dağlarda ormanların içinde hayvan otlatıyoruz. Geçim kaynağımız bu. Hayvanlarımız hiç yem yemiyor, tamamen organik besleniyorlar. Hayvanlarımızı hiç kapatmıyoruz. Ormanda salık şekilde yaşıyorlar" şeklinde konuştu. - BURSA

65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi
65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi
65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi
65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi
65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi
65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi
65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi
65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi
65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi
65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi
65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Nilgün Belgün Hakan Taşıyan
Spor Ryan Babel Çağdaş Atan Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Karar Şiddet Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 10:14:37. #1.15#
title