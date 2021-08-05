65 yıllık birikimini 1 dakikada çaldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

65 yıllık birikimini 1 dakikada çaldılar

65 yıllık birikimini 1 dakikada çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zeytinburnu'nda park halindeki ve sahibinin halen kredi borcunu ödediği otomobil, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gece saatlerinde çalındı.

Zeytinburnu'nda park halindeki ve sahibinin halen kredi borcunu ödediği otomobil, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gece saatlerinde çalındı. Park halindeki otomobilin çalındığı o anlar ise iş yeri kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 3. Taş Ocağı sokağında önceki hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri önünde park halinde bulunan bir otomobili gözüne kestiren kimliği belirsiz 2 hırsız aracın kapısını açtıktan sonra düz kontakla aracı çalıştırıp kayıplara karıştı. 65 yıllık birikimi ile zorla aldığı aracın çalındığını öğrenen Şükrü Yüksel ise olay sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.

Otomobilin çalındığı anlar güvenlik kamerasında

Park halindeki otomobilin kimliği belirsiz 2 kişi tarafından 1 dakikada çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişi olan hırsızlardan önce biri gelip aracın kapısını zorluyor. Daha sonra diğer hırsızın gelmesiyle aracın kapısını açan şahıslar arabayı çalıştırdıktan sonra kayıplara karıştığı görülüyor.

"Otomobil çalındı ama halen borcunu ödüyorum"

Elektronik tamiratı yapan ve otomobilin halen daha borcunun bitmediğini belirten Şükrü Yüksel, "Fazla değerli olmasın, kimsenin gözüne batmasın diye emekli aylığımla taksitle bir tane araba aldım. Hala da borcunu ödüyorum. Daha da 17 bin lira borcu var. Eski bir araba aldık 1997 model, onu çaldılar burada bir sürü değerli araba varken onu çaldılar. Arabanın değeri 40-50 bin lira ama onu çaldılar. 65 seneden beri birikimim bu başka birikimim yok. İş yeri bana ait bina olarak, burada kalıyorum. 65 yıllık yaşamımda biriktirdiğim para gitti" dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Onur Akay Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Valentin Rosier Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
65 yıllık birikimini 1 dakikada çaldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 09:23:22. #1.14#

title