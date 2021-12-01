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65 yıldır anılarını yazıyor, harcamaları için günlük tutuyor

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

65 yıldır anılarını yazıyor, harcamaları için günlük tutuyor 85 yaşındaki Eşref Altunzencir, 14 yıldır da yaptığı harcamaları günlüğüne kaydediyor Kahramanmaraş'ta günlük tutarak 65 yıldır anılarını yazan 85 yaşındaki Eşref Altunzencir, bakkal, kasap ve manavdan yaptığı alışverişlerinin...

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - 65 yıldır anılarını yazıyor, harcamaları için günlük tutuyor

85 yaşındaki Eşref Altunzencir, 14 yıldır da yaptığı harcamaları günlüğüne kaydediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta günlük tutarak 65 yıldır anılarını yazan 85 yaşındaki Eşref Altunzencir, bakkal, kasap ve manavdan yaptığı alışverişlerinin de günlüğüne kaydediyor.

Dulkadiroğlu ilçesi, İsa Divanlı Mahallesi'ndeki evinde tek yaşayan Altunzencir, askerdeyken bir arkadaşından etkilenerek başladığı günlük yazmayı, hala sürdürüyor.

Her gün yaşadıklarını ve yaptığı alışverişlerini ajandasına yazan Altunzencir, ömrünün sonuna kadar günlüğünü devam ettireceğini söyledi.

1 oğlu ve 1 kızı olduğunu eşi Pakize Altunzencir'in 2014 yılında vefat ettiğini belirten Altunzencir, "1936 doğumluyum ve SGK'dan emekliyim, gezmeyi yazmayı çok seviyorum. Günlük yazmamın sebebi bana herkes itimat eder. Alışveriş yaptığım yerler günlük yazmıyor. Bakkal, kasap buna benzer tamir işlerinde kimse yazmıyor. Yazmadıkları için bende deftere yazıyorum ve itiraz ettiklerinde tarihi ile beraber ne kadar ödemişim, ne almışım hepsi çıkıyor. Bir kişi itiraz etti. Güneş enerjisi yaptırmıştım ve bana ödemelerle ilgili sorular sordu. Bende çıkarttım 5 yıl önceki alışverişi ne kadar ödemişim, kaç taksitte ödemişim kendisine gösterdim. Günlük ne aldıysam buraya yazarım" dedi.

65 yıldır anılarını yazıyor, harcamaları için günlük tutuyor

65 yıldır anılarını yazıyor, harcamaları için günlük tutuyor

65 yıldır anılarını yazıyor, harcamaları için günlük tutuyor

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri

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