65 yıl turşu kuran İhsan amca mesleğini çocuklarına devretmenin mutluluğunu yaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

65 yıl turşu kuran İhsan amca mesleğini çocuklarına devretmenin mutluluğunu yaşıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 85 yaşındaki İhsan Yerli, 65 yıl yaptığı turşuculuk mesleğini çocuklarının devam ettirmesinin mutluluğunu yaşıyor.

65 yıl turşu kuran İhsan amca mesleğini çocuklarına devretmenin mutluluğunu yaşıyor
08.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:42

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 85 yaşındaki İhsan Yerli, 65 yıl yaptığı turşuculuk mesleğini çocuklarının devam ettirmesinin mutluluğunu yaşıyor.

İlçeye bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'nde yaşayan Yerli, turşu kurmaya komşularından öğrenerek başladı.

Bu yıla kadar turşuculuğu severek sürdüren Yerli, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle işini çocuklarına devretti. Buna rağmen mesleğinden tamamen kopamayan Yerli, çocuklarının yaptığı turşuları kontrol etmeyi ihmal etmiyor.

İhsan Yerli, AA muhabirine, işe ilk olarak salatalık turşusu ile başladığını, yıllar içinde farklı turşu çeşitleri de kurduğunu söyledi.

Turşu yapımında kullandıkları sebzeleri kendilerinin ektiğini belirten Yerli, "Bu mesleğin püf noktası, işini temiz yapacaksın, güzel kuracaksın, suyunu iyi ayarlayacaksın. Tuzu fazla olursa eritir, az olursa hoş olmaz." dedi.

Bugüne kadar yaptığı ürünleri satmakta hiç zorluk çekmediğini vurgulayan Yerli, "Bundan sonra mesleği çocuklarımız yapıyor. Artık sadece seyrediyoruz ve kontrol ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Kimini satıyoruz, kimini eşe dosta dağıtıyoruz"

İhsan Yerli'nin kızı 61 yaşındaki Leyla Çelik de anne ve babasından öğrendiği turşu yapımını yıllardır sürdürdüğünü, işi severek yaptığını dile getirdi.

Çocukluğunda çok zor şartlarda yaptıkları turşuculuğun artık çok kolay olduğunu anlatan Çelik, "Bu mesleği çocukluğumda öğrendim, evlendikten sonra da sürdürdüm. Çocukluğumuzda babamla birlikteyken daha çok kurulurdu, şimdi biz o kadar çok kurmuyoruz. Eskiden çeşmelerden taşıdığımız su ile turşu kuruyorduk. Şimdi çeşmeler evde akıyor. Turşulara sevgimizi katıyoruz. Kimini satıyoruz, kimini eşe dosta dağıtıyoruz." diye konuştu.

İhsan amcanın gelini 56 yaşındaki Ayşe Yerli de turşu yapımı ile evlendiğinde tanıştığını, ardından mesleği olduğunu aktardı.

Eşinin başka bir işte çalıştığını, kendisinin de turşu yaptığını ifade eden Yerli, şunları kaydetti:

"Her şeyi kararında koyarsan gayet güzel turşu elde ediliyor. Evlenene kadar turşu yapmayı bilmiyordum. Geldikten sonra bahçe işini ve turşu yapmayı öğrendim. Şimdi de bu işi severek sürdürüyorum. Kayınvalidem turşu suyunu güzel yapar, kayınpederim de kurulum işlerini. İkisi bu meslekte birbirlerini dengeliyordu. İkisinden de güzel şeyler öğrendik."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar Dünya
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Politika
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Magazin
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Salih Zeki Çolak
Magazin Müjde Ar Coşkun Sabah Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Robinho Erol Bulut Caner Erkin Servet Yardımcı Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: 65 yıl turşu kuran İhsan amca mesleğini çocuklarına devretmenin mutluluğunu yaşıyor - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 11:42:15. #1.14#
title