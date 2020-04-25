65+ Yaşlı Hakları Derneği, sokak yasağının yeniden düzenlenmesini istedi
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21 Mart, Güncel, Haber

65+ Yaşlı Hakları Derneği, sokak yasağının yeniden düzenlenmesini istedi

65+ Yaşlı Hakları Derneği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki bireylere uygulanan sokağa çıkma yasağının yeniden düzenlenmesini istedi.

25.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:26
65+ Yaşlı Hakları Derneği, sokak yasağının yeniden düzenlenmesini istedi

65+ Yaşlı Hakları Derneği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki bireylere uygulanan sokağa çıkma yasağının yeniden düzenlenmesini istedi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastalığının yaşlılarda ağır seyretmesi nedeniyle 65 yaş ve üstü bireylere, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkma, açık alanlarda, parklarda dolaşma ve toplu ulaşım araçlarını kullanma yasağı uygulandığı anımsatıldı.

Sokağa çıkma yasağının uzamasının 65+ bireyler açısından sorun yarattığı dile getirilen açıklamada, "Bu sorunların en kolay görünen ve gözleneni, 'evde hapis kalma' halinin neden olduğu bunaltıcı ruh durumu. Ancak bu koşulların, yaşlıların fiziki durumunu da etkileyeceği, bağışıklık sistemi üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceği yolunda görüşler de var." denildi.

Açıklamada, Kovid-19 pandemisine karşı en etkin önlem olan evde izolasyon uygulamalarının ve hafta sonlarıyla sınırlı da olsa sokağa çıkma kısıtlamalarının önümüzdeki haftalarda da devam edeceği dikkate alınarak, şu öneri ve uyarılarda bulunuldu:

"65+ bireylerin durum ve davranışları, ihtiyaçları, sağlık durumları ve riskleri açısından yekpare bir kitle olmadığı unutulmamalıdır. Bu kişiler arasında, yaşamak için çalışmak zorunda olanlar da var. Başlangıçta ve olayın aciliyetine uygun olarak, tek kalemde şekillendirilen yasak kararının, bu geniş kitlenin farklı durum ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

Özellikle bilişsel, psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkları nedeniyle özel ihtiyaçları olan 65+ bireyler için, 9 Nisan tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesiyle özel ihtiyaçları olan çocuk ve gençler için getirilen istisnaya benzer bir uygulamanın hızla hayata geçirilmesi doğru olacaktır. Böyle bir düzenlemeyle bu kişilerin, gerektiğinde refakatçılarıyla birlikte günlük fiziki aktivitelerini yapmaları sağlanabilir. 65+ bireylerin, genel sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde, günün belli saatlerinde, kendi mahalleleriyle sınırlı olarak ve temel hijyen önlemlerine dikkat ederek sokağa çıkmalarına izin verilmelidir. "

Meselenin özünün 65+ bireylerin toplam "iyilik hali"nin nasıl korunacağını düşünmekten geçtiği belirtilen açıklamada, "Yaşlıların ruhsal, fiziksel ve sosyal iyilik halleri bir bütün olarak ele alınmalı ve korunmaya çalışılmalıdır. Bu hedefin, sadece Kaymakamlık ve Belediye çalışanlarının çabası ile sağlanması, sürdürülmesi zor gözükmektedir. Bu kapsamlı seferberliğe sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerin katılımı sağlanmalı, teşvik edilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu süreçte evde kalan yaşlıların aile, akrabalar ve komşulardan oluşan yakın koruma çemberinin üzerine düşen sorumlulukların artacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

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