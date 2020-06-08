65 yaşındaki kayıp kadın bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında konuşuyor

65 yaşındaki kayıp kadın bulundu

65 yaşındaki kayıp kadın bulundu -Hayvan otlatmaya giden ve kaybolan kadın hafıza kaybı geçirmiş halde bulundu Denizli'de hayvan otlatmaya giden ancak bir anda ortadan kaybolan 65 yaşındaki kadın evinden yaklaşık 15 kilometre uzakta geçici hafıza kaybı geçirmiş halde bulundu.

08.06.2020 21:46 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:51

65 yaşındaki kayıp kadın bulundu

-Hayvan otlatmaya giden ve kaybolan kadın hafıza kaybı geçirmiş halde bulundu

DENİZLİ - Denizli'de hayvan otlatmaya giden ancak bir anda ortadan kaybolan 65 yaşındaki kadın evinden yaklaşık 15 kilometre uzakta geçici hafıza kaybı geçirmiş halde bulundu. Yaşlı kadına AKUT, AFAD, TRAC, DAK ve İHH arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 24 saat sonra ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarayköy ilçesi Yeşilyurt Mahalllesi'nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde Sultan Uzunel (65), hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Uzunel'den bir daha haber alınamayınca ve otlatmaya götürdüğü hayvanları da bulunmayınca yakınları kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma öncülüğünde AFAD, TRAC, AKUT, DAK ve İHH ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Uzunel yaklaşık 24 saatin sonunda kaybolduğu mahalleden 15 kilometre ilerideki dağlık arazide bulundu. Yaşlı kadının geçici hafıza kaybı yaşadığı ve geçmişe dair bir şey hatırlamadığı öğrenilirken, Uzunel sonrasında olay yerine çağrılan ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

65 yaşındaki kayıp kadın bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Haber
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar Haber
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Van'da terör saldırısı: 2 işçi şehit, 8 yaralı Haber
Van'da terör saldırısı: 2 işçi şehit, 8 yaralı
Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu
Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü
İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Zülfü Demirbağ Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Şahin Şerifoğulları
Magazin Mariah Carey Acun Ilıcalı Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Galatasaray
Şu an buradasınız: 65 yaşındaki kayıp kadın bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 21:58:59. #1.15#
title