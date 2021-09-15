65 yaşındaki kadın aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor - Haberler
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65 yaşındaki kadın aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Sağlık

- 65 yaşındaki kadın aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor Korona virüs tedavisine Yozgat Şehir Hastanesinde devam edilen 65 yaşındaki Mevlüde Kalkan, aile hekiminin tüm uyarılarına rağmen aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

- 65 yaşındaki kadın aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

YOZGAT - Korona virüs tedavisine Yozgat Şehir Hastanesinde devam edilen 65 yaşındaki Mevlüde Kalkan, aile hekiminin tüm uyarılarına rağmen aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Yozgat'ta aile hekiminin aşı olması yönündeki uyarılarına rağmen astımı olduğu için korkup aşı olmayı reddeden 65 yaşındaki Mevlüde Kalkan'ın korona virüs tedavisi Yozgat Şehir Hastanesi Covid-19 servisinde devam ediyor.

Hastanede solunum sıkıntısı ve nefes darlığı nedeniyle oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören Kalkan, hastalığının çok zor geçtiğini dile getirerek vatandaşlara Covid-19 aşısı yaptırmaları için çağrıda bulundu.

Tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmayı reddeden Kalkan, "Aile hekimime doktoruma gittim, aşı sıram geldi, alerjim var diye vurulmadım. Doktorum aşı yüzde 90 koruyor, teyze aşını vurul, acile git dedi. Doktorumu dinlemedim, korktum astımım var kriz geçiririm diye. O nedenle vurulamadım. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımıza sesleniyorum. Cumhurbaşkanımıza, sağlık bakanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim için çok imkanlar tanıyorlar. Sözlerine gidelim." dedi.

Aşı vurulmadığı için pişmanlığını dile getiren Kalkan, "Çok pişmanım herkesi aşı olmaya davet ediyorum, aşılarını vurulsunlar, ben de vurulacağım söz veriyorum. Çok ağır geçirdim hastalığı, ömrümde ilk defa bu kadar ağır hastalık geçirdim ben. 10 gündür hastanede yatıyorum, 14 gün de evde kaldım. Çok pişmanım aşı olmadığıma. Hastaneden çıkarsam Rabbim nasip ederse koşa koşa gidip aşımı acilde vurulacağım, söz veriyorum. Herkes vurulsun herkesi davet ediyorum. Ben şu an da çok zor durumdayım. Çok zor geçiriyorum hastalığı, herkes benim gibi çekmesin. Gitsin aşılarını yaptırsınlar. Son pişmanlık fayda etmiyor, tez gidelim aşılarımızı vurduralım" şeklinde konuştu.

65 yaşındaki kadın aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

65 yaşındaki kadın aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

65 yaşındaki kadın aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

65 yaşındaki kadın aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor
İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Son Dakika Haberleri
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