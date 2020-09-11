SİVAS Yaşlı çift koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu Yaşlı çift koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu olduSİVAS'ta, koronavirüsü yenen Ayşe (65) ve Mahmut Seçkiner (65) çifti sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Yaşlı çift koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu

SİVAS'ta, koronavirüsü yenen Ayşe (65) ve Mahmut Seçkiner (65) çifti sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Kent merkezinde yaşayan Ayşe ve Mahmut Seçkiner çifti öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) başvurdu. Yaşlı çiftin yapılan koronaivrüs testleri pozitif çıktı. 10 günlük tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan Seçkiner çifti sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Seçkiner, çifti tedavilerinde kendileriyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: DHA