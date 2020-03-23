65 yaş yasağını delen yaşlı vatandaşlar: "Elektrik ve Telefon faturalarımızı kim ödeyecek"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 65 yaş yasağını delen yaşlı vatandaşlar: "Elektrik ve Telefon faturalarımızı kim ödeyecek" - Haber
Manavgat, PTT

65 yaş yasağını delen yaşlı vatandaşlar: "Elektrik ve Telefon faturalarımızı kim ödeyecek"

65 yaş yasağını delen yaşlı vatandaşlar: "Elektrik ve Telefon faturalarımızı kim ödeyecek" 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan bazı vatandaşlar PTT ve bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu Manavgat sokağa çıkma yasağı dışında tarihinin en sakin günlerini yaşarken, 65 yaş ve üstü...

23.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:21
65 yaş yasağını delen yaşlı vatandaşlar: 'Elektrik ve Telefon faturalarımızı kim ödeyecek'

65 yaş yasağını delen yaşlı vatandaşlar: "Elektrik ve Telefon faturalarımızı kim ödeyecek"

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan bazı vatandaşlar PTT ve bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Manavgat sokağa çıkma yasağı dışında tarihinin en sakin günlerini yaşarken, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar Korona virüsten dolayı konulan 'Sokağa Çıkma Yasağı' hiçe sayıyor

ANTALYA - Antalya Manavgat ilçesi tarihinin en sakin günlerini yaşarken, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan bazı vatandaşlar korona virüsünden dolayı konulan 'Sokağa Çıkma Yasağı'nı hiçe sayıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde özellikle PTT ve bankalar önünde çok sayıda 65 yaş üzeri vatandaşa rastlanırken, vatandaşlar elektrik, su, telefon faturasının son günü olduğu için çıkmaktan başka çareleri olmadığını iddia etti. Yaşlıları uyaran Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlılarla birlikte işlemlerini tamamladıktan sonra ekip otosuyla yaşlı vatandaşları evlerine kadar götürüp gerekli uyarıları yaptı. Yasağı çiğneyenler arasında bulunan evsiz İsmail Kiraz, gidecek yeri olmadığını, parasının olmadığını söylerken, bir süre sonra çorabından 100 Euro çıkarması görenleri şaşkına çevirdi.

Korona virüsünden dolayı 65 yaş üzeri vatandaşlar için konulan 'Sokağa Çıkma Yasağı'nı bazı vatandaşlar tarafından dikkate alınmıyor. PTT ve bankalar önünde oluşan kuyruklarda sık sık 65 yaş üzeri vatandaşlara rastlanıyor. Manavgat'ta sürekli hareket halinde olan ve yasakla ilgili denetimlerde bulunan Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor. PTT ve bankalar önünde oluşan kuyruklardaki vatandaşlar sokağa çıkma yasağının yanında sosyal mesafe kuralı konusunda polisler tarafından uyarılıyor. Yasağı çiğneyen vatandaşların büyük bölümü, elektrik, su ve telefon faturalarının son günü olması, maaşlarını çekerek bu faturaları ödemekten başka çareleri olmadığını bundan dolayı da yasağı çiğnediklerini dile getirdi.

Polisler tarafından uyarılan vatandaşlar, polislerin de yardımıyla işlemlerini tamamladıktan sonra ekip otolarıyla evlerine kadar götürülüyor. Bazı vatandaşların işlemlerin ardından alış-verişlerini de yaptıkları gözlendi. 65 yaş üzeri vatandaşları evlerinden ne pahasına olursa olsun çıkmamaya çağıran yetkililer, 112 ve 155'i aramak suretiyle her türlü yardımı alabileceklerini, ihtiyaçlarının da görevliler tarafından temin edileceğini dile getirdi.

"Sosyal mesafe" kuralı ve "evinde kal" çağrılarına rağmen yine bazı vatandaşların meydanlarda bir araya geldiği ve banklarda oturduğu görüldü.

Esenyurt Meydanı'nın sakin görüntüsüne alışkın olmayan bazı vatandaşların ise hatıra fotoğrafı çekildiği görüldü. Zabıta ekiplerinin meydandaki bankların etrafını bariyer çekerek kapattığı ve 65 yaş üstü sokağa çıkan vatandaşları uyardığı görüldü.

65 yaş yasağını delen yaşlı vatandaşlar: 'Elektrik ve Telefon faturalarımızı kim ödeyecek'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

65 yaş yasağını delen yaşlı vatandaşlar: "Elektrik ve Telefon faturalarımızı kim ödeyecek"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek tepki: Nefesim daralıyor Haber
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek tepki: Nefesim daralıyor
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken Haber
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Teker teker açıklıyorlar! Borçları erteleyen banka sayısı 9 oldu Haber
Teker teker açıklıyorlar! Borçları erteleyen banka sayısı 9 oldu
Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu Haber
Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haber
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Yalın Seda Akgül Rita Wilson Seren Serengil
Spor Ünal Karaman Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Wuhan Instagram
Şu an buradasınız: 65 yaş yasağını delen yaşlı vatandaşlar: "Elektrik ve Telefon faturalarımızı kim ödeyecek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 22:51:38. #1.15#
title