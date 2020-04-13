'65 yaş' yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan besicinin hayvanları çalındı
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Malkara, Güncel

'65 yaş' yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan besicinin hayvanları çalındı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında, '65 yaş' yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan Hüseyin Karalamacı'nın (68) ahırında bulunan 20 küçükbaş çalındı.

13.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:25
'65 yaş' yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan besicinin hayvanları çalındı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında, '65 yaş' yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan Hüseyin Karalamacı'nın (68) ahırında bulunan 20 küçükbaş çalındı. Hırsızların, ahırın kapılarını yerinden söküp, rampa yaparak, hayvanları araca yüklediği belirlendi.

Camiatik Mahallesi Kaldırım Başı mevkisinde besicilik yapan Hüseyin Karalamacı'ya ait çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişiler, demir kapıda bulunan kilitleri kesip, girdikleri bahçedeki kapıları da yerinden sökerek, ahıra girdi. 28 küçükbaşı dışarı çıkaran hırsızlar, yerinden söktükleri ahırın kapılarını da araçlarına rampa yaparak, araca yükledi. Hırsızlar, 20 koyunu yüklerken, araca sığmadığı değerlendirilen 5 kuzu, 1 koç ve 2 koyunu ise bahçeye saldı. Hırsızlar, daha sonra araçla olay yerinden kaçtı.

Hayvanlarını hem kontrol etmek hem de yem ve su vermek için ahıra gidince kapı kilitlerinin kesik ve ahır ile deponun kapılarının yerinden çıkarılmış olduğunu görünce hırsızlık olayını fark eden Hüseyin Karalamacı, polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ahır ve çevresinde inceleme yaptı.'TAKTIRDIĞIM LAMBALARI KAMERA SANIP KIRMIŞLAR'

Hüseyin Karalamacı, hırsızlık olayı nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 68 yaşında olduğu için sokağa çıkma yasağı bulunduğunu söyledi. Hayvanlarını arkadaşına emanet ettiğini belirten Karalamacı, ahıra gittiğinde çalındıklarını anladığını dile getirdi. Karalamacı, "Kesip söktükleri kapıları da hırsızlar arabalarına rampa olarak kullanmışlar.  Aydınlık olsun, diye iki tane de lamba taktırmıştım. O lambaları hırsızlar güvenlik kamerası sanıp kökünden kırmışlar. Oda yetmemiş kırdıkları lambaları ceplerine koyup dışarı atmışlar. Bunlar hırsızlık çetesi. Hırsızlar rahatlıkla iş başında burada. Biz daha nasıl önlem alalım, ne yapalım, şaşırdık artık. Ateş düştüğü yeri yakar. 20 tane hayvanım gitti. Zararım 40 bin lira civarında. Bu hayvanları o hırsızlar mı yetiştirmiş ki çalıyorlar? Kuzular annelerini arıyorlar. Kuzuların daha süte ihtiyacı var. Kuzularımı da annesiz bıraktılar" dedi.


Kaynak: DHA

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