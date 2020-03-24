65 yaş ve üzerine yasak olmasına rağmen pazar alışverişi yapmak istedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› 65 yaş ve üzerine yasak olmasına rağmen pazar alışverişi yapmak istedi - Haberler
Foça, Güncel

65 yaş ve üzerine yasak olmasına rağmen pazar alışverişi yapmak istedi

İZMİR'in Foça ilçesinde, kurulan semt pazarı koronavirüsün yayılmasına karşı çeşitli önlemler alınarak açıldı.

24.03.2020 21:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:20
65 yaş ve üzerine yasak olmasına rağmen pazar alışverişi yapmak istedi

İZMİR'in Foça ilçesinde, kurulan semt pazarı koronavirüsün yayılmasına karşı çeşitli önlemler alınarak açıldı. Az sayıda pazarcının tezgah açtığı pazarda 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı bulunmasına rağmen alışverişini kendisini yapmak isteyip, direnen bir kadın, polis ve zabıtalara zor anlar yaşattı.

İhtiyaçlarını listeleyip, bildirmesi halinde alıp evine kadar getirileceği anlatılan kadın, ikna olup, evine dönmek üzere pazaryerinden ayrıldı.Foça ilçe merkezinde koranavirüse karşı alınan önlemler kapsamında cadde ve sokaklar çoğunlukla boş kalırken sınırlı saatlerde açık olan banka şubeleri de müşterilerini tek tek içeri aldı. Vatandaşların bir bölümü tedbirler kapsamında maske ve eldivenle sokağa çıkarken bir bölümünün hiç önlem almadığı görüldü. Çevre yerleşim birimlerinden gelerek alışveriş yapanlarında yoğunlukta olduğu Foça Semt Pazarı'nda tezgahların ancak üçte biri açıldı. Foça Belediyesi ekipleri pazarcılara sabah eldiven ve maske dağıttı. Tezgahların birer metre ara olacak şekilde açılmasına izin verildi. Ancak maske ve eldivenleri bir süre sonra çıkararak tedbirleri  ihmal eden bazı pazarcılar ile vatandaşlar arasında küçük tartışmalar yaşadı.  Sebze meyvenin elle seçilmesine izin verilmemesine rağmen bazı kişilerin ısrarcı olmaları dikkati çekti.YASAĞI DUYMADIM ALIŞVERİŞİMİ KENDİM YAPARIMElinde pazar arabası ile alışverişe çıkan 65 yaş üstü bir kadın, pazaryerinde görevli polis ve zabıta ekipleri tarafından karşılanıp, uyarıldı.Salgın olduğu ve Sağlık Bakanlığı'nca 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı hatırlatılan kadın, buna rağmen alışverişini yapmakta ısrarcı oldu. Önce yasağı duymadığını söyleyen daha sonra alışverişini kendisinin yapmak zorunda olduğunu belirten kadına, görevliler, ihtiyaçlarını liste halinde yazması ve kendilerine vermesi halinde alışverişinin yapılıp, evine kadar götürüleceği anlattı. Bunun üzerine ikna olan kadın, evine dönmek üzere pazaryerinden ayrıldı.Öte yandan Foça Belediyesi'nin görevli kadın memurları da pazaryerinin 4 girişinde de önlem olarak vatandaşları ellerine dezenfektan sıkarak içeri aldı.

Pazar alışverişine gelenler, mecbur kalmadıkları sürece çıkmamaları, kalabalık ortamlarda eldiven ve maske takmalarını ve dezenfeksiyona önem vermeleri konusunda da uyarıldı.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu Haberler
Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller Haberler
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller
Türkiye'nin İran'a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı Haberler
Türkiye'nin İran'a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı
New York Valisi'nden Trump'a tepki: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin Haberler
New York Valisi'nden Trump'a tepki: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma Haberler
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir Haberler
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi
Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü
Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya...
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Abdulhamit Gül Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Yılmaz Erdoğan Fahrettin Koca Olga Kurylenko
Spor Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Polis Beşiktaş
Şu an buradasınız: 65 yaş ve üzerine yasak olmasına rağmen pazar alışverişi yapmak istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 22:18:23. #1.15#
title