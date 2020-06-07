65 yaş ve üzerindekiler güneşli havanın keyfini çıkardı Antalya'da, parklarda ve Varyant seyir terasında gezen ve dinlenen yaşlılardan detay görüntüler Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın...

Antalya'da, parklarda ve Varyant seyir terasında gezen ve dinlenen yaşlılardan detay görüntüler Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın keyfini yaşadı. Kaynak: AA