65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına başlandı.

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına başlandı.

Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri, bazı mahalle ve sokaklara çıkan 65 yaş üstü vatandaşları bilgilendirdi. Banklarda oturan bazı vatandaşları evlerine götürdü.

Acil çağrı numaralarını arayarak, yardım isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını gideren ekipler, Atatürk Devlet Hastanesi'nden çıkan ve halk otobüsünün kendisini almadığını ifade eden kadının evine ulaşmasını sağladı.

Şehirlerarası otobüs terminalinde kalan 70 yaşındaki Muhittin G'yi de ekipler kontrol edip, uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA