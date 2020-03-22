65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına başlandı.

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına başlandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının emirleri doğrultusunda kentte uygulanacak 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla ilgili 112 Acil Hizmetleri Müdürlüğü toplantı salonunda, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplantı yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi kapsamında, dün gece 24.00'den itibaren 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları, toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri ve sokağa çıkmaları sınırlandırıldı.

Bu kararın yürürlüğe girmesiyle şu önlemler alındı:

"İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması temel ihtiyaçlarını karşılamak için ilimizde valinin tüm ilçelerimizde ise kaymakamlarımızın başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacaktır.

İlde vali, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacaktır. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilecektir."

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA