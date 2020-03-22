65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı - Haberler
Erzurum, 21 Mart, Iğdır, Güncel

65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Erzurum ve Iğdır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına başlandı.

22.03.2020 02:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 02:20
65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Erzurum ve Iğdır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına başlandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, 21 Mart 2020 tarihinde, saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin sınırlandırıldığını, sokağa çıkmalarının yasaklandığını aktardı.

Kovid-19'a karşı devletin bir çok tedbir aldığını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte, halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmektedir."

Bu durumun devam etmesinin, başta 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları olanlar için risk olduğunu anlatan Memiş, söz konusu durumun vaka sayısı ile tedavi gereksinimi de artırarak toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olabileceğine işaret etti.

Memiş, bu nedenlerle alınan önlemlere uyulmasının önemine vurgu yaparak, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar mağdur edilmeyecek

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı bulunan, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların 21 Mart, saat 24.00'den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklandı. İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, icra ve iflas işlemleri durduruldu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, icra ve iflas işlemleri durduruldu
Milan'ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi Haberler
Milan'ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi
Gündeme bomba gibi düşen korona salgını iddiasına Trump'tan yanıt geldi Haberler
Gündeme bomba gibi düşen korona salgını iddiasına Trump'tan yanıt geldi
65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı gelince başkan kendini tiye aldı Haberler
65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı gelince başkan kendini tiye aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı videolu koronavirüs çağrısı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı videolu koronavirüs çağrısı
Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Tom Hanks Seda Akgül Hande Soral Seren Serengil
Spor Falcao Okan Buruk Ersun Yanal Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Mart Wuhan Kocaeli Futbolcu
Şu an buradasınız: 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 02:53:19. #1.14#
title