65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı
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65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı

65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı
10.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:21

65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlar, 50 gün sonra sokağa çıktı, Gaziantep'teki yaşlılar ise park ve bahçelere akın etti.

65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı

GAZİANTEP - Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlar, 50 gün sonra sokağa çıktı, Gaziantep'teki yaşlılar ise park ve bahçelere akın etti. Parka koşan emekli bir öğretmen, "Bu an için akşamdan hazırlanmıştım" derken, bir başka vatandaş ise, "Bugün bizim bayramımız" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan yaşlılar, haftalar sonra dışarı çıktı. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve yetkililerin onayıyla 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına onay verilen yaşlılar, muratlarına erdi. Gaziantep'te ise güzel ve güneşli havayı fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar, park ve bahçelere akın etti.

Kentteki parkları tıka basa dolduran 65 yaş üstü vatandaşların kimisi spor yaparken, kimisi yürüyüş yaptı, kimisi de parkta gazete okudu. Bazı yaşlılar ise haftalardır göremediği arkadaşları ile banklarda sosyal mesafeye uygun olarak hasret giderip, müzik dinledi. Spor yapmayı özleyen 65 yaş üstü vatandaşlar da parktaki spor aletlerinde vakit geçirdi. Polis ekipleri ise parktaki 65 yaş üstü vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

"Bu an için akşamdan hazırlanmıştım"

Haftalar sonra dışarı çıktığını ve çıkar çıkmaz parka geldiğini söyleyen 72 yaşındaki emekli öğretmen Nükhet Kepkep, "Bir buçuk ay sonra büyük bir özlemle bu ana kavuştum. Bunun için akşamdan hazırlanmıştım, kıyafetlerimi bile hazırlamıştım. Sabah erkenden saatin gelmesini bekliyordum. Saat 11.00 olur olmaz da dışarı koştum. Çünkü evde kalmak çok zor, çok sıkıcıydı. Şimdi burada spor yapacağım, yürüyeceğim ve sonra da yine eve gideceğim" dedi.

"Özgürlüğün ne olduğunu anladık"

Zeki Yılmaz isimli 74 yaşındaki bir başka vatandaş ise, "Özgürlüğün tadına doyum olmazmış. Biz bu süreçte özgürlüğün ne olduğunu anladık. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, yetkililerimiz bu süreçte bize bu fırsatı tanıdı. Devletimizin sayesinde çok mutlu olduk. Yürüyüş yaptık, gezdik" ifadelerini kullandı.

"Bugün bizim bayramımız"

Yasağın kalkmasının ardından parka koşup, spor yapan 68 yaşındaki Öznur Güceylioğlu, "Yasak çıktığı günden beri evdeydim. Hiç dışarı çıkmadım. O yüzden biraz kilo aldım ve hemen spor aletlerinin olduğu kısma gelip spor yapmak istedim. Çok mutluyum, bugün bizim bayramımız. Bu serbestliği haftada birkaç gün sağlasalar çok iyi olur. Çünkü hürriyet çok güzel" diye konuştu.

Haftalar sonra dışarı çıkan yaşlılar, dört saat boyunca parklarda vakit geçirdikten sonra sürenin dolmasına yakın tekrar evlerine döndü.

Kaynak: İHA

Manşet

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