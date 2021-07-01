65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımız ile 18 Yaş Altı Gençler/Çocuklarımızın Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarını Kullanmalarına Dair Kısıtlamalar 1 Temmuz...
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65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımız ile 18 Yaş Altı Gençler/Çocuklarımızın Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarını Kullanmalarına Dair Kısıtlamalar 1 Temmuz...

65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımız ile 18 Yaş Altı Gençler/Çocuklarımızın Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarını Kullanmalarına Dair Kısıtlamalar 1 Temmuz...
Habermetre - Haberler | Toplum

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 perşembe gününden itibaren kalkacak olup, Muğla il genelinde 65 yaş ve üzeri kişilere ait (65 yaş kartı, engelli ve refakatçısı, şehit gazi...

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 perşembe gününden itibaren kalkacak olup, Muğla il genelinde 65 yaş ve üzeri kişilere ait (65 yaş kartı, engelli ve refakatçısı, şehit gazi yakını, basın vb) kişiselleştirilmiş resimli seyahat kartları 30 Haziranı - 01 Temmuza bağlayan gece 00. 00'da kullanıma açılacaktır.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımız İl genelinde bulunan tüm Belediyemiz ve Belediyemiz denetimindeki özel toplu taşıma araçlarından HES kodu entegreli seyahat kartları ile faydalanabileceklerdir.

HES kodu ile Muğla kartlarının (ulaşım kartlarının) www. hes. mugla. bel. tr internet adresinden eşleştirilmesi, vize tarihi gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın kartları ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi https://www. mugla. bel. tr/ulasim/kent-kart web adresinde belirtilen Kişiselleştirilmiş Kent Kart Başvuru ve Vize Başvuru Noktalarından ücretsiz bir şekilde vize işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre

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65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımız ile 18 Yaş Altı Gençler/Çocuklarımızın Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarını Kullanmalarına Dair Kısıtlamalar 1 Temmuz... - Haberler
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