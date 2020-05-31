65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - KÜTAHYA/BALIKESİR/ Kütahya 65 yaş ve üzeri vatandaşların tarihi Germiyan Sokakta yürümeleri Vatandaşlarla röportaj Balıkesir 65 yaş ve üzeri vatandaşların yürüyüş yapması Düzce 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan detaylar Dışarıya çıkan yaşlılardan görüntüler Vatandaşlarda Seyfettin Demirkıran'la röportaj...

Kütahya 65 yaş ve üzeri vatandaşların tarihi Germiyan Sokakta yürümeleri Vatandaşlarla röportaj Balıkesir 65 yaş ve üzeri vatandaşların yürüyüş yapması Düzce 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan detaylar Dışarıya çıkan yaşlılardan görüntüler Vatandaşlarda Seyfettin Demirkıran'la röportaj Kütahya, Balıkesir ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın keyfini yaşadı. Kaynak: AA