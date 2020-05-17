65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
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65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
17.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:20

Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Trabzon'da saat 12.00 itibarıyla dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tercihi, Atatürk Alanı ve Meydan Parkı oldu.

Uzunsokak ve Maraş Caddesi'nde gezerek parklarda dinlenen vatandaşların, maske kullanıma dikkat ederek sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri, zaman zaman araçlardan anonslar yaparak sosyal mesafe ve maske kullanımı hatırlatmasında bulundu.

Ordu

Ordu'da kendileri için belirlenen 12.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkan vatandaşların tercihi sahil oldu.

Kimi vatandaşlar burada yürüyüş yaparken, kimisi ağaç altında gazete okudu, kimisi ise bisiklete binmeyi tercih etti.

Bazı vatandaşlar ise çimenlere uzanarak güneşli havanın keyfini çıkardı.

Giresun

Giresun'da havanın güneşli olmasını da fırsat bilen vatandaşlar, Gazi Caddesi ile bazı meydanlarda yoğunluk oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, cadde ve meydanlarda oluşturulan kontrol noktalarında dışarı çıkanlara maske dağıtarak, vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

70 yaşındaki Mehmet Aksu, günler sonra yeniden dışarı çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Güneşli havanın da kendileri için fırsat olduğunu belirten Aksu, kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür etti.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar, tedbir uygulamaları süresince ikinci kez sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

15 Temmuz Zafer Meydanı ile Fatih Parkı'na gelen kişilerin, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına dikkat ederek güneşli havanın keyfini çıkardığı görüldü.

Meydanda büfe işleten 73 yaşındaki Muammer Çelik, uzun zaman sonra ilk kez geçen hafta sokağa çıkabildiğini söyledi.

Bu haftaki izninde de ilk önce gelip büfesini açtığını anlatan Çelik, " Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Az da olsa arkadaşlarımızla görüşüp biraz hava alabiliyoruz. Bugünümü de iş yerimde geçirmek istedim." diye konuştu.

Bayburt

Bayburt'ta maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi tedbirlere uyarak sokağa çıkan vatandaşlar, Çoruh Nehri çevresindeki yürüyüş alanlarında gezerek güneşli havanın keyfini yaşadı.

Arkadaşlarıyla buluşarak banklarda oturan vatandaşlar, sohbet ederek zaman geçirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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