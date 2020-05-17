65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı.
17.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:13
Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı. Vatandaşlar, kentteki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan sahil bandından vakit geçirdi.
Kaynak: AA