65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı. Vatandaşlar, kentteki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan sahil bandından vakit geçirdi. Kaynak: AA