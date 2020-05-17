65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı. Malatya'da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı vatandaşlar, kent merkezine gelerek yürüyüş yaptı, parklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı. Kent merkezindeki 15 Temmuz Millet Meydanı ile Soykan Meydanı'na çıkan vatandaşlar yürüyüş yaparken, Malatya Valiliği, vatandaşlara maske dağıttı. Kaynak: AA