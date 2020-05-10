65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı
10.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:11
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. Merkez Atakum ilçesi Andan Menderes Bulvarı'nda bulunan Atakum sahil yolunda vatandaşlar 4 saatlik izni boyunca yürüyüş yaptı ve parklarda oturdu.
Kaynak: AA