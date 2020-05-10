65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun aradan sonra sokağa çıktı
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65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun aradan sonra sokağa çıktı

65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun aradan sonra sokağa çıktı
10.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:44

Trabzon, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Artvin ve Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun aradan sonra sokağa çıktı.

Trabzon, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Artvin ve Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun aradan sonra sokağa çıktı.

Trabzon'da dışarı çıkan bu kapsamdaki vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Atatürk Alanı ve Uzunsokak'ta yürüyüş yaptı.

Maske taktıkları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri görülen vatandaşlar, araçlardan günlük gazeteler satın alarak parklarda zaman geçirdi.

Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerindeki kapalı iş yerlerinin vitrinlerine bakan vatandaşların, Anneler Günü dolayısıyla yakınlarıyla cep telefonlarıyla görüntülü görüştüğü gözlendi.

Bu arada, polis ekipleri de Atatürk Alanı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda devriye görevi yaparak ihtiyacı olan yaşlıların taleplerini karşıladı.

80 yaşındaki Mustafa İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde kaldığı süre zarfında bol bol kitap okuduğunu ve istirahat ettiğini söyledi.

Sokağa çıkmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren İnan, "Bugün yeniden dünyaya gelmiş gibi olduk. Bir hava aldık ve bir daha buraları gördük. İlk defa buraları bu kadar sakin ve sessiz gördüm. Meydan değişmiş. Her taraf yeniden düzenleniyor." diye konuştu.

68 yaşındaki İbrahim Dinç de İstanbul'dan Trabzon'a geldikten bir gün sonra sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini belirtti.

Devletin bu kararı vatandaşları korumak için aldığına işaret eden Dinç, "Hayatta böyle bir şey olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Devlet bu kararı, yaşlıları ve vatandaşını korumak için aldı. Devlet varken biz varız, biz varken devlet var." ifadelerini kullandı.

Ordu

Ordu'da da saat 11.00 itibarıyla uzun aranın ardından sokağa çıkan vatandaşlar, sahil ve parklarda yürüyüş, spor aletlerinde egzersiz yaparken kimileri ise banklarda oturmayı tercih etti.

Sahilde yürüyüş yapanların sosyal mesafeyi koruduğu, çoğunun maske kullandığı gözlemlendi.

Bazı vatandaşların ATM'lerden para çektiği kentte, polis ve bekçiler vatandaşların yoğun kullandığı park ve sahil kesimlerinde yaya olarak devriye attı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de serbestlikten yararlanmak için saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan vatandaşlar, 15 Temmuz Zafer Meydanı ile Fatih Parkı'nı tercih etti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına dikkat ettikleri görüldü.

65 yaşındaki Sami Demir, yaklaşık 60 gündür sokağa çıkmadığını belirterek, "Bugün hava da güzel. Biraz gezip bacaklarımızın açılmasını sağlayacağız. Bu karar bizim sağlığımız için. İnşallah tez zamanda bu virüsten kurtuluruz." diye konuştu.

Bayburt

Bayburt'ta sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ederek evlerinden ayrılan yaşlılar, soluğu kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi ile Çoruh Nehri kenarındaki yürüyüş alanlarında aldı.

Arkadaşlarıyla buluşarak, nehrin etrafında tur atıp sohbet eden yaşlılar, güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı.

68 yaşındaki Abdulvahap Kutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlama süresince evde kitap okuyup, televizyondan haberleri takip ederek zamanını değerlendirdiğini anlattı.

Evde kalarak kilo aldığından şikayet eden Kutluer, "Kısa bir süreliğine de olsa dışarı çıktım ve aldığım kilolardan kurtulmak için yürüyorum." ifadesini kullandı.

70 yaşındaki Necip Kırdan da kısıtlama süresince evden çıkmadığını ve çıktığında ise Bayburt'ta bahar geldiğini fark ettiğini söyledi.

Giresun

Giresun'da havanın güneşli olmasını da fırsat bilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, Gazi Caddesi ile Atatürk Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Giresun Emniyet Müdürlüğü görevlileri, cadde ve meydanlarda oluşturulan kontrol noktalarında dışarı çıkanlara maske dağıtarak vatandaşları sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarıyor.

Ali Yılmazdemir, günler sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Artvin

Havanın soğuk olması nedeniyle çok fazla kişinin sokağa çıkmadığı Arvin'de, dışarı çıkanlar da bir süre yürüyüş yaptıktan sonra evlerine döndü.

72 yaşındaki Ahmet Kekeç, eşi ve çocuklarının Almanya'da olduğunu belirterek, "Burada tekim, ara ara onların yanına gidip geliyordum. Salgın sonrası ayrı düştük ve eve hapsolduk. Bu süreçte sağ olsun devletimiz ve komşular bizi mağdur etmedi. Bütün ihtiyaçlarımı karşıladılar. İnşallah bu virüs illetinden bir an önce kurtuluruz da eski günlerdeki gibi özgürce yaşarız." dedi.

Dışarı çıkma özlemini dile getiren Kekeç, "Sokağa çıkma yasağı başladığında Artvin'de kışı yaşıyorduk. Şimdi bahar gelmiş, doğa yemyeşil. Sokakta gezmeyi özlemişim. Biraz dolaşıp evimi döneceğim. Şunu anladım ki özgürce caddelerde dolaşmak bile ne kadar büyük bir nimetmiş bizim için." diye konuştu.

Kekeç, salgının tamamen bitmesinin ardından ilk olarak Almanya'ya ailesini görmeye gideceğini söyledi.

Rize

Rize'de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar, uzun bir aradan sonra getirilen serbestlikle sokağa çıktı.

Vatandaşların büyük bölümü camilere giderek sosyal mesafe kuralına uyarak vakit namazı kıldı. Bazıları ise parklarda vakit geçirdi.

Uzun aranın ardından sokağa çıkan 68 yaşındaki Necati Yılmaz, 12 Mart'tan bu yana ilk kez sokağa çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sosyal mesafe kuralına azami özen gösterdiğine işaret eden Yılmaz, "Özgürlüğüme yeniden kavuşmuş gibiyim ama kuralları da unutmuyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Aldığı tedbirlerle önemli bir yol kat ettik. Herkes lütfen kurallara uysun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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