65 yaş ve üzeri vatandaşlar Millet Bahçesi ile çay ocaklarına akın etti
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65 yaş ve üzeri vatandaşlar Millet Bahçesi ile çay ocaklarına akın etti

65 yaş ve üzeri vatandaşlar Millet Bahçesi ile çay ocaklarına akın etti Önümüzdeki kısıtlamalarda sadece yürüyüş yapan yaşlılar normalleşme sürecinde çay ocaklarının yolunu tuttu 6 saatlik izinlerini Millet Bahçesi ve parklarda gölgelik alanlarda geçirdiler Sakarya'da geçtiğimiz hafta...

07.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:22

65 yaş ve üzeri vatandaşlar Millet Bahçesi ile çay ocaklarına akın etti

Önümüzdeki kısıtlamalarda sadece yürüyüş yapan yaşlılar normalleşme sürecinde çay ocaklarının yolunu tuttu

6 saatlik izinlerini Millet Bahçesi ve parklarda gölgelik alanlarda geçirdiler

SAKARYA - Sakarya'da geçtiğimiz hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bugün ilk kez vatandaşlar ile birlikte dışarıya çıktı. Yaşlılar bu kez açık olan işletmelerin yolunu tutarak başta çay ocakları olmak üzere geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Millet Bahçesi'nde zamanlarını geçirdiler.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 1 Haziran itibari ile başlatılan normalleşme sürecinde kaldırılan hafta sonu kısıtlamaları kapsamında diğer vatandaşlar ile belirli saat aralığında ilk kez sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar başta Millet Bahçesi olmak üzere çay ocakları ve kahvehanelerin yolunu tuttu.

Günlerdir evlerinden çıkmayan yaşlıların mutlu olduğu ve karşılaştığı arkadaşlarıyla çaylarını içerek sosyal mesafeyi koruyarak sohbet ettiği görüldü. Kısıtlama gününde 6 saatlik izni olan vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek başta geçtiğimiz günlerde açılan Millet Bahçesi olmak üzere parkların, çay bahçelerin keyfini sürdü. Kimileri gölgelerde gazete okuyup banklarda arkadaşlarıyla sohbet ederken kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti. Uzun süredir evlerinde kaldıklarını dile getiren yaşlılar, sokağa çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, normalleşme sürecinde kendilerine gösterilen imtiyazların arttırılmasını istediler. 6 saatlik dışarı çıkma izni bulunan bir vatandaş ise aldığı tedbirler kapsamında elindeki kolonyasını devriye gezen polis ekiplerine ve çevrede dolaşan vatandaşların eline sıkması dikkatlerden kaçmadı.

Teşekkür ediyoruz

Millet Bahçesinde zaman geçiren 70 yaşındaki Süleyman Ertaş, "6 saatlik bir sürede olsa dışarıya çıkabilmek, insanlar ile konuşabilmek rahatlamak açısından önemli. O açıdan bu imkanı bizlere sağlayanlara teşekkür ederiz. Sakaryamız için yeni açılan Millet Bahçemizin vatanımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. İnsanlar çoluk çocuğuyla böyle nezih bir yerde gezerek rahatlıyorlar ve onlar için buranın bir huzur kaynağı olduğunu düşünüyorum. Onun için tekrar söylüyorum ilgili ve yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

Çayımızı içerek arkadaşlarımızla sohbetimizi ettik

Kısıtlama günlerinde her yer kapalı olduğu için bir şey yapamadıkların ve bugün özgürce hareket ettiklerini belirten 66 yaşındaki İsmail Arslan, "Her yer kapalı olduğu için gezip dolaşıp gidiyorduk farklı bir şey yapamıyorduk yani. Ama bugün hamdolsun iyi, çoğu yer açıldı ve bizde arkadaşlarla oturduk, çayımızı içtik, sohbetimizi ettik yani hoş vakit geçirdik. Markete, fırına gitme şansımız var bugün. Şuan burada gölge alanda oturuyoruz" diye konuştu.

Şimdi rahat rahat dolaşıyoruz

84 yaşındaki Rıfat Kapıcıoğlu ise, "Bugün zevk duyuyorum, eski günlerimi hatırlıyorum. Bugünden önceki yasaklarda çay içmeyi bırakın, 1 tane simit bulamadım yemeye. 20.00'a kadar bizim dışarıda durma hakkımız vardı ama dükkanlar açık olmadığı için saat 16.00 gibi eve kaçıyorduk çünkü karnımız acıkıyordu. Şimdi rahat rahat dolaşıyoruz Allah razı olsun kim nasıl yaptıysa" ifadelerini kullandı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar Millet Bahçesi ile çay ocaklarına akın etti

Kaynak: İHA

Manşet

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