65 yaş ve üzeri vatandaşlar Millet Bahçesi ile çay ocaklarına akın etti
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65 yaş ve üzeri vatandaşlar Millet Bahçesi ile çay ocaklarına akın etti

Sakarya'da geçtiğimiz hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bugün ilk kez diğer vatandaşlar ile birlikte dışarıya çıktı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar Millet Bahçesi ile çay ocaklarına akın etti
07.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:13

Sakarya'da geçtiğimiz hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bugün ilk kez diğer vatandaşlar ile birlikte dışarıya çıktı. Yaşlılar bu kez açık olan işletmelerin yolunu tutarak başta çay ocakları olmak üzere geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Millet Bahçesi'nde zamanlarını geçirdiler.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 1 Haziran itibariyle başlatılan normalleşme sürecinde kaldırılan hafta sonu kısıtlamaları kapsamında diğer vatandaşlar ile belirli saat aralığında ilk kez sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar başta Millet Bahçesi olmak üzere çay ocakları ve kahvehanelerin yolunu tuttu.

Günlerdir evlerinden çıkmayan yaşlıların mutlu olduğu ve karşılaştığı arkadaşlarıyla çaylarını içerek sosyal mesafeyi koruyarak sohbet ettiği görüldü. Kısıtlama gününde 6 saatlik izni olan vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek başta geçtiğimiz günlerde açılan Millet Bahçesi olmak üzere parkların, çay bahçelerinin keyfini sürdü. Kimileri gölgelerde gazete okuyup banklarda arkadaşlarıyla sohbet ederken, kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti. Uzun süredir evlerinde kaldıklarını dile getiren yaşlılar, sokağa çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, normalleşme sürecinde kendilerine gösterilen imtiyazların arttırılmasını istediler. 6 saatlik dışarı çıkma izni bulunan bir vatandaş ise aldığı tedbirler kapsamında elindeki kolonyasını devriye gezen polis ekiplerine ve çevrede dolaşan vatandaşların eline sıkması dikkatlerden kaçmadı.

"Teşekkür ediyoruz"

Millet Bahçesi'nde zaman geçiren 70 yaşındaki Süleyman Ertaş ise, "6 saatlik bir süre de olsa dışarıya çıkabilmek, insanlar ile konuşabilmek rahatlamak açısından önemli. O açıdan bu imkanı bizlere sağlayanlara teşekkür ederiz. Sakarya'mız için yeni açılan Millet Bahçemizin vatanımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. İnsanlar çoluk çocuğuyla böyle nezih bir yerde gezerek rahatlıyorlar ve onlar için buranın bir huzur kaynağı olduğunu düşünüyorum. Onun için tekrar söylüyorum ilgili ve yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çayımızı içerek arkadaşlarımızla sohbetimizi ettik"

Kısıtlama günlerinde her yer kapalı olduğu için bir şey yapamadıkların ve bugün özgürce hareket ettiklerini belirten 66 yaşındaki İsmail Arslan da, "Her yer kapalı olduğu için gezip dolaşıp gidiyorduk farklı bir şey yapamıyorduk yani. Ama bugün hamdolsun iyi, çoğu yer açıldı ve biz de arkadaşlarla oturduk, çayımızı içtik, sohbetimizi ettik yani hoş vakit geçirdik. Markete, fırına gitme şansımız var bugün. Şu an burada gölge alanda oturuyoruz" diye konuştu.

"Şimdi rahat rahat dolaşıyoruz"

84 yaşındaki Rıfat Kapıcıoğlu ise, "Bugün zevk duyuyorum, eski günlerimi hatırlıyorum. Bugünden önceki yasaklarda çay içmeyi bırakın, 1 tane simit bulamadım yemeye. 20.00'a kadar bizim dışarıda durma hakkımız vardı ama dükkanlar açık olmadığı için saat 16.00 gibi eve kaçıyorduk çünkü karnımız acıkıyordu. Şimdi rahat rahat dolaşıyoruz Allah razı olsun kim nasıl yaptıysa" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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