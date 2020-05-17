65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıktı.

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıktı. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu Muş'ta sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşların genel kurallara uyup maske taktıkları görüldü. Vatandaşlar, belediyenin gölet ve parklarına gelen yaşlılar yürüyüş yapıp parklarda dinlenme fırsatı buldu. Kaynak: AA