65 yaş ve üzeri vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı
Caddede gezen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 85 yaşındaki Mustafa Gökeşme ile röportaj 80 yaşındaki Abdullah Öz ile röportaj ÇORUM - Çorum'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, getirilen serbestlikle...
24.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:42
Caddede gezen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar
85 yaşındaki Mustafa Gökeşme ile röportaj
80 yaşındaki Abdullah Öz ile röportaj
ÇORUM - Çorum'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, getirilen serbestlikle Ramazan Bayramı'nda dışarıda olmanın keyfini yaşadı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA