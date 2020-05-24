65 yaş ve üzeri vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı Caddede gezen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 85 yaşındaki Mustafa Gökeşme ile röportaj 80 yaşındaki Abdullah Öz ile röportaj ÇORUM - Çorum'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, getirilen serbestlikle...

Caddede gezen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 85 yaşındaki Mustafa Gökeşme ile röportaj 80 yaşındaki Abdullah Öz ile röportaj ÇORUM - Çorum'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, getirilen serbestlikle Ramazan Bayramı'nda dışarıda olmanın keyfini yaşadı. Kaynak: AA