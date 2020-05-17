65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNDÜ Elif YAVUZ-Semih ÇALIŞKAN-Güven USTA-Özgür EREN-Şahin BOZKURT-İdris TİFTİKÇİ-Feridun AÇIKGÖZ-İlkay DİKİCİ-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bugün ikinci kez 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi.

Elif YAVUZ-Semih ÇALIŞKAN-Güven USTA-Özgür EREN-Şahin BOZKURT-İdris TİFTİKÇİ-Feridun AÇIKGÖZ-İlkay DİKİCİ-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bugün ikinci kez 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 12.00'de başlayan izinle sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 18.00'de sürenin dolmasıyla birlikte evlerine geri döndü.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün ikinci kez sokağa çıktı. Saat 12.00'de dışarı çıkan vatandaşlar 18.00'de verilen sürenin dolmasıyla birlikte evlerine döndü. İznini meydan, park ve sahillerde değerlendiren vatandaşların evlerine dönmesinin ardından boş kalan meydanlarda sessizlik hakim oldu.

"EN ÇOK DENİZİ, YÜRÜMEYİ ÖZLEDİM"Beşiktaş sahilde iznini değerlendiren Hasan Özdemir, "Bugün çok iyi geldi. Sahile gittim, gezdim. Haftaya da olur inşallah. En çok denizi, yürümeyi özledim" dedi. Bahçelievler'de ise izinli olarak dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar iznin bitimine bir saat kala evlerine dönmeye başladı. Yeşil alanda yürüyüş yapmak için Şirinevler'den Ataköy'e gittiğini söyleyen Harbiye Turan da "Son zamanlarına rastladım. Çok mutlu oldum ne zamandır evdeydim. 2 buçuk aydır ben evdeyim zaten. Bir geçen hafta çıkmıştım bir de bugün çıktım. Arkadaşımla beraber hava aldık çok memnunuz. Ataköy'e geçtik orası yeşillik daha geniş alan" diye konuştu. "HAFTAYA GÖRÜŞMEK ÜZERE"Üsküdar'da Eşiyle birlikte evine giden 65 yaşındaki Özcan Budak, "Saat 4 gibi çıktım. Kısmet olursa haftaya tekrar çıkacağız. Evde kalalım, haftaya görüşmek üzere" diye konuştu. Fırından ramazan pidesi alıp evine giden Nuriye Yeryavuz ise, "Saat 3 gibi çıktık. Valla dışarı çıkmayı unutmuşuz. Yürüyüşümüz bile değişmiş. Hava da çok sıcaktı" dedi.

Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi ise 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerine dönmesinin ardından boş kaldı. İstanbul'un pek çok noktasında iznini değerlendiren vatandaşlar 18.00'de verilen izin süresinin bitmesinin ardından evlerine döndü. Caddebostan Sahil ve sahilde denetim yapan polisler havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA