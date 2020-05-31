65 yaş ve üzeri vatandaşlar bir hafta aranın ardından dışarı çıktı
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65 yaş ve üzeri vatandaşlar bir hafta aranın ardından dışarı çıktı

Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar bir hafta aranın ardından dışarı çıktı
31.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:44

Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 14.00-20.00 saatleri arasında tanınan serbestlikle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar dışarı çıktı.

Trabzon'da saat 14.00'ten itibaren dışarıya çıkan vatandaşların tercihi, Atatürk Alanı ve Meydan Parkı oldu.

Uzun Sokak ve Maraş Caddesi'nde gezerek parklarda dinlenen vatandaşların, maske kullanımına dikkat ederek sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri de dışarı çıkan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı hatırlatmasında bulundu.

Ordu

Ordu'da kendileri için belirlenen saatte dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sahil ve parklarda bir süre yürüdü.

Kimi vatandaşlar bisiklet sürerken kimisi ise ağaç gölgesinde gazete okumayı tercih etti.

Maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat ettiği görülen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Giresun

Giresun'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, bir hafta sonra yeniden dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Vatandaşlar Gazi Caddesi, meydanlar ve sahilde yoğunluk oluşturdu.

Giresun Emniyet Müdürlüğü görevlileri, vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Artvin

Artvin'de dışarı çıkan vatandaşların tercihi, Çoruh Nehri kıyısı ile Atapark ve Kültür Sokak oldu.

Vatandaşlar buralarda yürüyüş yaparak, ağaç gölgelerinde serinleyip zaman geçirdi.

Öte yandan dışarı çıkan vatandaşlarının büyük oranda maske taktığı gözlendi.

Cafer Okur, havanında güzel olmasını fırsat bilerek yasağın geçici süreliğine kalkmasıyla dışarıda dolaştığını belirterek, "İki aydan fazladır sürekli evdeyiz. Dışarı çıkmak iyi geliyor. İnşallah bu salgın biter de bu güzel şehirde rahatlıkla gezip eş dostla oturur kalkarız." dedi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de kısıtlamanın 6 saatliğine kaldırılmasıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlar, saat 14.00'ten itibaren dışarı çıkmaya başladı.

Vatandaşlar, Fatih Parkı ve Atatürk Caddesi'nde arkadaşlarıyla sosyal mesafeye dikkat ederek hasret giderdi.

Bayburt

Bayburt'ta 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, Cumhuriyet Caddesi ile Çoruh Nehri çevresindeki yürüyüş yolunda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların maske kullanımına dikkat ederek sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

Görevli polis ve bekçiler, vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Rize

Rize'de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar, bir haftanın ardından sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Havanın güzel olması nedeniyle sokağa çıkan çok sayıda vatandaş, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda gezerek vakit geçirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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