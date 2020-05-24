65 yaş ve üzeri vatandaşlar bayramda unutulmadı
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65 yaş ve üzeri vatandaşlar bayramda unutulmadı

Ramazan Bayramının 1. günü sokağa çıkma serbestliği getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlara zabıta ekiplerince şeker ve kolonya dağıtıldı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar bayramda unutulmadı
24.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:39

Ramazan Bayramının 1. günü sokağa çıkma serbestliği getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlara zabıta ekiplerince şeker ve kolonya dağıtıldı.

Sosyal Belediyecilik ilkesiyle çalışmalarına devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağında belirli saatlerde sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sürpriz yaparak Ramazan Bayramları kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün selamlarını ve bayram tebriğini ileten zabıta ekipleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bayramın 1. gününde kendilerini yalnız bırakmayan büyükşehir belediyesine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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