65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş ve üzeri ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş ve üzeri hangi saatler arasında sokağa çıkacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili gözler bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda alınacak kararlar doğrultusunda bazı illerde 65 yaş üstünün sokak kısıtlamasının esnetilmesi bekleniyor. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitecek mi? 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili gözler bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda alınacak kararlar doğrultusunda bazı illerde 65 yaş üstünün sokak kısıtlamasının esnetilmesi bekleniyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitecek mi? 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş ve üzeri ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş ve üzeri hangi saatler arasında sokağa çıkacak? İşte detaylar haberimizde…

65 YAŞ VE ÜZERİ SOKAĞ ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamalarda sokak kısıtlamasına ilişkin detayların aktarılacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan 65 yaş üstü sokak kısıtlamasınınsa az riskli illerde esnetilebileceği ancak yüksek riskli illerde devam edeceği tahmin ediliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme çerçevesinde bugün uygulamaya geçen "yerinde karar" döneminin ilk kabine toplantısına başkanlık edecek. Beştepe'de yapılacak toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlatacak.

Kabinede risk durumunun düşük olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş, lokanta, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, hafta içi yaşlılar ve gençler için uygulanan kısıtlamanın normalleşme çerçevesinde kademeli kaldırılmasına dönük kararların çıkması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda bu kapsamda vaka sayısı bakımından düşük riskli iller grubunda yer alan Batman, Hakkari, Iğdır, Şırnak ve Muş, normalleşmeye en yakın şehirler olarak sıralanıyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içi her gün saat 21:00'den sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasağa uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılıyor.