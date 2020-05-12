65 yaş ve üzeri çiftçiler için ÇKS başvuru tarihinin ertelenmesi isteği Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri çiftçiler için 30 Haziran'da sona erecek Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının ileri bir tarihe ertelenmesini istedi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri çiftçiler için 30 Haziran'da sona erecek Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının ileri bir tarihe ertelenmesini istedi. Karan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik sokağa çıkma sınırlaması uygulandığını belirtti. Sınırlama nedeniyle bu yaş grubunda bulunan üreticilerin 30 Haziran'da sona erecek 2020 yılı ÇKS başvurularını yaptırmadığını ifade eden Karan, bu durumun çiftçileri olumsuz etkilediğini vurguladı. Başvuru tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesini isteyen Karan, bu durumun yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçileceğini kaydetti. Kaynak: AA