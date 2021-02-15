65 yaş ve üstünün sosyal yardım paraları evlerine götürülüyor
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65 yaş ve üstünün sosyal yardım paraları evlerine götürülüyor

15.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:16
65 yaş ve üstünün sosyal yardım paraları evlerine götürülüyor

Kartal Belediyesi, COVID-19 salgınına karşı dayanışmayı büyütmek için, sosyal yardım çalışmalarına hız verdi.

Kartal Belediyesi, COVID-19 salgınına karşı dayanışmayı büyütmek için, sosyal yardım çalışmalarına hız verdi. Başkan Gökhan Yüksel'in talimatıyla hayata geçen uygulama kapsamında ekonomik ve sosyal durumları nedeniyle düzenli nakdi yardım alan vatandaşlardan 65 yaş üzerinde olanların yardımları, evlerine gidilerek kendilerine teslim ediliyor.

Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi tarafından tek tek aranarak bilgilendirilen vatandaşlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli tarafından adreslerinde ziyaret edilerek, tutanak karşılığı ödemelerini elden alıyor. Risk grubunda olmaları nedeniyle dışarı çıkmamaları gereken vatandaşlar, kendilerine ulaştırılan nakdi yardım için Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

"YAŞLILARIMIZI UNUTAMAZDIK"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal belediyeciliğin gereğini yaparak, COVİD-19 salgınının her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da yarattığı sorunlarla mücadele ettiklerini kaydederek; "Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizi başta; sağlık, ekonomi ve sosyal alanda olumsuz etkileyen COVİD-19'a karşı komşularımızla olan dayanışmamızı sürdürüyoruz. Virüsün, en çok tehdit ettiği yaşlılarımızı unutamazdık. Bu süreçte, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ederek, nakdi yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. İnanıyoruz ki, bu zor günleri hep beraber ancak dayanışmayla atlatabiliriz." ifadelerini kullandı.


65 yaş ve üstünün sosyal yardım paraları evlerine götürülüyor
65 yaş ve üstünün sosyal yardım paraları evlerine götürülüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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